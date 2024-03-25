Неподалік кордону із Україною Польща розмістить військову авіабазу





Про це йдеться у повідомленні польського Міноборони, пише



Відповідний лист про наміри підписали між Міністерством національної оборони, містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом.



"Надзвичайно важливо, щоб Збройні сили Польщі були присутні на сході Польщі. Забезпечення безпеки є причиною державності Республіки Польща. Відчуття захищеності та справжньої безпеки – це наш виклик. Ми робимо все, щоб кожен наш співвітчизник почувався в безпеці", – сказав віцепрем’єр–міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.



Зазначається, що на авіабазі дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.



У польському оборонному відомстві повідомили, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.



"Тут має бути постійна присутність союзних військ, але наша армія також має інвестувати в ці території. Сьогодні ми зміцнюємо цей безпековий і оборонний потенціал", – зазначили у міністерстві.



Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія потенційно здатна підготувати напад на країни НАТО вже до 2026 року.



Також нещодавно стало відомо, що Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі. “З липня 2500 польських солдатів і стільки ж німецьких будуть готові до швидкого реагування”.



Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року. ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО.



Також Німеччина, Нідерланди і Польща підписали 30 січня угоду, які спрямована на скорочення бюрократичної тяганини і має пришвидшити пересування військ і озброєнь по одному з основних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО.



Також у Польщі застерегли, що Європа недостатньо серйозно ставиться до загрози росії. У польському МЗС заявили, що "Берлін знаходиться в межах досяжності російських ракет, розміщених у російському Калінінграді".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Свіднік, що в Люблінському воєводстві Польщі, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною, створять військову вертолітну авіабазу, яка розташується на площі 100 гектарів.Про це йдеться у повідомленні польського Міноборони, пише LB.ua Відповідний лист про наміри підписали між Міністерством національної оборони, містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом."Надзвичайно важливо, щоб Збройні сили Польщі були присутні на сході Польщі. Забезпечення безпеки є причиною державності Республіки Польща. Відчуття захищеності та справжньої безпеки – це наш виклик. Ми робимо все, щоб кожен наш співвітчизник почувався в безпеці", – сказав віцепрем’єр–міністр – міністр національної оборони ПольщіЗазначається, що на авіабазі дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.У польському оборонному відомстві повідомили, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО."Тут має бути постійна присутність союзних військ, але наша армія також має інвестувати в ці території. Сьогодні ми зміцнюємо цей безпековий і оборонний потенціал", – зазначили у міністерстві.Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія потенційно здатна підготувати напад на країни НАТО вже до 2026 року.Також нещодавно стало відомо, що Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі. “З липня 2500 польських солдатів і стільки ж німецьких будуть готові до швидкого реагування”.Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року. ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО.Також Німеччина, Нідерланди і Польща підписали 30 січня угоду, які спрямована на скорочення бюрократичної тяганини і має пришвидшити пересування військ і озброєнь по одному з основних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО.Також у Польщі застерегли, що Європа недостатньо серйозно ставиться до загрози росії. У польському МЗС заявили, що "Берлін знаходиться в межах досяжності російських ракет, розміщених у російському Калінінграді".

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