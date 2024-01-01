Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21

Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21
Волинянин Михайло Боярчук (позивний Шкєт) загинув 10 листопада 2023 року біля міста Куп'янськ Харківської області.

Під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Захиснику був 21 рік, повідомляє в інстаграмі Меморіал Героїв.

Михайло народився в місті Ківерці Волинської області. Закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Працював у ТзОВ «Ремонт автомобілів».

У вересні 2022 року чоловік був мобілізований до Збройних Сил України. Воював у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Обіймав посаду оператора-навідника БМП-1, заступника командира бойової машини.
Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21

«Михайло був коханим чоловіком, найкращим сином і братом. Він був моїм життям, в якого самого життя тільки починалося. Нам так нашого Михайла не вистачає… Ми дуже його любимо та сумуємо», – розповіла його дружина Катерина.

Поховали молодого воїна на Алеї Слави цвинтаря в рідному місті.

У захисника залишилися батьки, сестра та дружина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вимикають опалення
Сьогодні, 16:46
Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру
Сьогодні, 16:39
Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21
Сьогодні, 16:26
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія
Сьогодні, 16:00
Неподалік кордону із Україною Польща розмістить військову авіабазу
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян У громаді на Волині – триденна жалоба: на фронті полягли двоє краян
Сьогодні, 15:15
Спомин про Героя. Волинянину Віктору Романюку було лише 25 Спомин про Героя. Волинянину Віктору Романюку було лише 25
22 березень, 11:25
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель на війні волинянина
21 березень, 11:07
Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині Спомин про Героя. Лучанин Юрій Головач загинув на Донеччині
20 березень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24-річному волинянину, який під час сварки вбив знайомого, повідомили про підозру
Сьогодні, 17:30
 0
Російський посол не прибув на вимогу в МЗС Польщі
Сьогодні, 17:13
 0
У Луцьку вимикають опалення
Сьогодні, 16:46
 0
Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру
Сьогодні, 16:39
 0
Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21
Сьогодні, 16:26
 0
Медіа
відео
1/8