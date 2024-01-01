Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21

Волинянин(позивний Шкєт) загинув 10 листопада 2023 року біля міста Куп'янськ Харківської області.Під час виконання бойового завданнявнаслідок ворожого обстрілу. Захиснику був 21 рік, повідомляє в інстаграмі Меморіал Героїв.Михайло народився в місті Ківерці Волинської області. Закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Працював у ТзОВ «Ремонт автомобілів».У вересні 2022 року чоловік був мобілізований до Збройних Сил України. Воював у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Обіймав посаду оператора-навідника БМП-1, заступника командира бойової машини.«Михайло був коханим чоловіком, найкращим сином і братом. Він був моїм життям, в якого самого життя тільки починалося. Нам так нашого Михайла не вистачає… Ми дуже його любимо та сумуємо», – розповіла його дружинаПоховали молодого воїна на Алеї Слави цвинтаря в рідному місті.У захисника залишилися батьки, сестра та дружина.