Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21
Сьогодні, 16:26
Волинянин Михайло Боярчук (позивний Шкєт) загинув 10 листопада 2023 року біля міста Куп'янськ Харківської області.
Під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Захиснику був 21 рік, повідомляє в інстаграмі Меморіал Героїв.
Михайло народився в місті Ківерці Волинської області. Закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Працював у ТзОВ «Ремонт автомобілів».
У вересні 2022 року чоловік був мобілізований до Збройних Сил України. Воював у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Обіймав посаду оператора-навідника БМП-1, заступника командира бойової машини.
«Михайло був коханим чоловіком, найкращим сином і братом. Він був моїм життям, в якого самого життя тільки починалося. Нам так нашого Михайла не вистачає… Ми дуже його любимо та сумуємо», – розповіла його дружина Катерина.
Поховали молодого воїна на Алеї Слави цвинтаря в рідному місті.
У захисника залишилися батьки, сестра та дружина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Захиснику був 21 рік, повідомляє в інстаграмі Меморіал Героїв.
Михайло народився в місті Ківерці Волинської області. Закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Працював у ТзОВ «Ремонт автомобілів».
У вересні 2022 року чоловік був мобілізований до Збройних Сил України. Воював у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Обіймав посаду оператора-навідника БМП-1, заступника командира бойової машини.
«Михайло був коханим чоловіком, найкращим сином і братом. Він був моїм життям, в якого самого життя тільки починалося. Нам так нашого Михайла не вистачає… Ми дуже його любимо та сумуємо», – розповіла його дружина Катерина.
Поховали молодого воїна на Алеї Слави цвинтаря в рідному місті.
У захисника залишилися батьки, сестра та дружина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вимикають опалення
Сьогодні, 16:46
Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру
Сьогодні, 16:39
Спомин про Героя. Волинянину Михайлу Боярчуку – назавжди 21
Сьогодні, 16:26
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія
Сьогодні, 16:00