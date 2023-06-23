Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру

На Волині повідомили про підозру громадянам, які за 5000 доларів США організовували виїзд за кордон військовозобов'язаних.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 61-річному жителю міста Рожище та 55-річному жителю Сумщини повідомлено про підозру у пособництві в підробленні офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 332 КК України).За даними слідства, у червні-липні 2023 року підозрювані разом із не встановленою поки особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, забезпечили виготовлення для трьох військовозобов'язаних чоловіків підроблених пенсійних посвідчень, якими їм нібито встановлена ІІІ група інвалідності.Також спільники організували внесення відомостей ще щодо трьох ухилянтів до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв-волонтерів благодійної організації.Свої послуги фігуранти оцінювали у 5000 доларів США.Таким чином вони уможливили виїзд з України у період дії правового режиму воєнного стану шести військовозобовязаних чоловіків.