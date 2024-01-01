Труп біля смітника на Волині: деталі від поліції

иявили біля смітників у Нововолинську.



Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.



Вранці сьогодні, 25 березня, на вулиці Василя Стуса у Нововолинську виявили мертву жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.



Правоохоронці встановили, що загибла – 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.



Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює обставини загибелі 94-річної пенсіонерки, тіло якої вПро це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.Вранці сьогодні, 25 березня, на вулиці Василя Стуса у Нововолинську виявили мертву жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.Правоохоронці встановили, що загибла – 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію