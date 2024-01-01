Труп біля смітника на Волині: деталі від поліції

Труп біля смітника на Волині: деталі від поліції
Поліція встановлює обставини загибелі 94-річної пенсіонерки, тіло якої виявили біля смітників у Нововолинську.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП Волині.

Вранці сьогодні, 25 березня, на вулиці Василя Стуса у Нововолинську виявили мертву жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановили, що загибла – 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Досудове розслідування триває.

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Теги: смерть, Волинь
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