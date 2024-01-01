Біля смітників на Волині знайшли мертву жінку
Сьогодні, 13:13
У Нововолинську сьогодні, 25 березня, у дворі неподалік смітників виявили тіло мертвої жінки.
Про це пише Буг.
Близько 10:00 у дворі на вулиці Стуса між смітниками знайшли тіло жінки.
За даними видання, особу жінки наразі не встановлено.
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На місці події працюють правоохоронці, територію обгороджено.
Деталі згодом.
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Про це пише Буг.
Близько 10:00 у дворі на вулиці Стуса між смітниками знайшли тіло жінки.
За даними видання, особу жінки наразі не встановлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Із палаючої хати на Волині сусіди винесли чоловіка, але він не вижив
На місці події працюють правоохоронці, територію обгороджено.
Деталі згодом.
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