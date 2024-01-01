Біля смітників на Волині знайшли мертву жінку

Біля смітників на Волині знайшли мертву жінку
У Нововолинську сьогодні, 25 березня, у дворі неподалік смітників виявили тіло мертвої жінки.

Про це пише Буг.

Близько 10:00 у дворі на вулиці Стуса між смітниками знайшли тіло жінки.

За даними видання, особу жінки наразі не встановлено.

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На місці події працюють правоохоронці, територію обгороджено.

Деталі згодом.

Біля смітників на Волині знайшли мертву жінку
Біля смітників на Волині знайшли мертву жінку

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Теги: смерть, Волинь
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