Неймовірна майстерність: відео, як волинський воїн влучив дроном у люк ворожого танка

У мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони на фронті знищили російський танк Т-80.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.«Нескінченно можна дивитися на те, як бійці 100 обр «відривають голову» ворожому Т-80!» - йдеться в коментарі до відео.Аеророзвідники вирахували російський танк і оперативно передали його координати бійцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «VORON 100».Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у самісінький люк орківської бронетехніки. Тож відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло догори на кілька десятків метрів.Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті,від фонду «Повернись живим».