Неймовірна майстерність: відео, як волинський воїн влучив дроном у люк ворожого танка

Неймовірна майстерність: відео, як волинський воїн влучив дроном у люк ворожого танка
У мережі опублікували відео, як бійці Волинської тероборони на фронті знищили російський танк Т-80.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

«Нескінченно можна дивитися на те, як бійці 100 обр «відривають голову» ворожому Т-80!» - йдеться в коментарі до відео.

Аеророзвідники вирахували російський танк і оперативно передали його координати бійцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «VORON 100».

Оператор ударного FPV-дрона зумів поцілити у самісінький люк орківської бронетехніки. Тож відразу відбулася детонація боєкомплекту, внаслідок чого башту танка відірвало й ефектно підкинуло догори на кілька десятків метрів.



Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, отримали допомогу від фонду «Повернись живим».

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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