Посеред ночі патрульні в Луцьку врятували заблукалого дідуся

Посеред ночі патрульні в Луцьку врятували заблукалого дідуся
У Луцьку патрульні надали допомогу чоловіку похилого віку, який заблукав і не міг потрапити додому.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Учора, близько 03:00, поліцейські виявили чоловіка поважного віку, який був дезорієнтований та блукав нічними вулицями Луцька. Дідусь не пам’ятав, де мешкає й не міг самотужки потрапити додому.

Поспілкувавшись із громадянином, інспектори встановили його дані та місце проживання. Патрульні доставили 85-річного чоловіка додому, який щиро подякував поліцейським.
Посеред ночі патрульні в Луцьку врятували заблукалого дідуся

«Друзі, ми завжди наголошуємо на тому, як важливо звертати увагу на осіб, що можуть потребувати вашої допомоги, особливо дітей та стареньких людей. Якщо ви бачите громадян, які виглядають розгублено чи не орієнтуються в просторі — не соромтеся, підійдіть та запитайте, чи все у них гаразд. Адже небайдужість здатна врятувати життя», - зазначили у патрульній поліції.

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Теги: патрульні, Луцьк
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