Як «Свідомий» Покровський кинув ветеранів АТО та сімʼї загиблих на десятки квартир, – ЗМІ

Андрій Покровський не віддав на квартирну чергу для ветеранів АТО та сімей загиблих 8% від житлової площі в обмін на земельну ділянку під будівництво, як це було обумовлено у рішенні міської ради про передання ділянки. Йдеться про 1274,5 кв. м житла, які зараз коштують близько 48 мільйонів 412 тис. грн.



Про це пишуть



Житловий комплекс «Оселя парк» позиціонують як елітну нерухомість, квартири тут – серед найдорожчих у місті. Забудовник – компанія «Казкова оселя», фактичним власником якої є ексдепутат міської ради, якого повʼязують з нелегальним гральним бізнесом Андрій Покровський.



Серед переваг ЖК забудовник називає енергоефективність, комфорт, надійність та безпеку. Поряд – вся необхідна інфраструктура, красивий парк та річка. Зрозуміло, що земельна ділянка в такому місці не може коштувати дешево. Але не у випадку з Андрієм Покровським. Забудовник кинув сімʼї загиблих учасників АТО, не сплативши в бюджет вартості майже гектара землі, натомість отримавши її за копічайну суму суборенди.



На місці, де зараз височіє елітна нерухомість від забудовника Покровського, раніше були приватні будинки, які згодом зруйнувалися, а землю продали. Йдеться про дві земельні ділянки площею 0,2 та 0,1 га (виділені зеленим кольором). Але цієї площі занадто мало, щоб реалізувати амбітний проєкт, тому забудовник накинув оком на прилеглі площі, які належать місту. У результаті ТОВ «Казкова оселя» отримало в суборенду ще 0,7 га (виділена червоним кольором) фактично за безцінь, але з умовою укладення інвестиційної угоди і передачі 8% житлової площі членам сімей загиблих та ветеранам АТО.

Ділянка в 2022 році (схематичне зображення)

Як отримати дорогу ділянку під забудову, не купуючи її: інструкція від Покровського

2015 рік. Як писали тоді місцеві ЗМІ, у Луцьку бійці АТО не можуть отримати гарантовану законом землю, в той же час все частіше її виділяють комерційним структурам.



«Через міську раду вже виробили схему отримання землі шляхом зміни цільового призначення або ж за рахунок викупу старого нерухомого майна, яке розташоване на привабливих клаптиках такої цінної міської землі. Тож тоді як сім’ї загиблих та поранених ніяк не можуть вибити з держави якусь допомогу й обіцяну всіма землю під будівництво, бізнесмени отримують без конкурсів та аукціонів цілі гектари. За рахунок цього виграють лише вони, адже збагачуються тільки їхні гаманці й аж ніяк не міська казна», – писали ЗМІ.



Як додають, співвласником фірми, що хоче зводити багатоквартирні будинки, є Андрій Покровський, якого «в місті знають радше як затятого азартного гравця, а віднедавна він славиться ще й як бізнесмен-забудовник».



Місцеві мешканці виступали проти будівництва, адже раніше тут були невеликі присадибні ділянки (згадані наділи 0,2 і 0,1 га відповідно), але, згідно з рішенням міської ради, їм змінили цільове призначення на багатоквартирну забудову. Проте згодом прокуратура визнала це рішення незаконним. Суд став на бік прокуратури, а тому зміну цільового призначення відмінили. Після цього Луцькрада звернулася до Львівського апеляційного суду, який все ж постановив, що рішення – законне.



Але ні протести місцевих жителів, ні суди не стали на заваді забудовнику отримати ще 0,7 гектара землі поряд, причому не купуючи її. У червні 2015 року депутати Луцької міської ради голосують за надання цієї земельної ділянки в оренду управлінню капітального будівництва Луцької міськради, а через місяць – за передання її в суборенду забудовнику ТзОВ «Казкова оселя», співвласником (фактично власником) якої на той час є Андрій Покровський.



У 2018 році«Казкову оселю» перереєстровують та прибирають прізвище Покровського зі списку власників. Тепер ж власниками «Казкової оселі» значаться ексдружина Покровського Ольга Мурзіна, ТОВ «Сучасний дім плюс» (співвласниками якого серед інших є Андрій Покровський та його ексдружина) та компанія з управління активами «Акстон».



Чому ж ділянку не виставили на аукціон та не продали, залучивши чималі кошти в міський бюджет? І чому віддали за копійки в «оренду», а фактично – у власність забудовника? Питання радше риторичне. Проте юридичне обґрунтування криється в пункті 4.6 рішення депутатів, у якому йдеться про те, що інвестиційна угода має передбачати передання 8% житлової площі Луцькій міській раді з подальшим виділенням сімʼям загиблих учасників АТО.



Скільки квартир отримали воїни АТО та сімʼї загиблих захисників?

Нуль. Як йдеться в офіційній відповіді УКБ, забудовник не передавав жодної квартири.



Можливо, Андрій Покровський планує виконати обіцянку й виділити квартири сімʼям полеглих захисників згодом? ЖК давно здали в експлуатацію, і ціни за квадрат тут стартують від 38 тис. грн. Загалом в ЖК є 238 квартир, їхня загальна площа становить 15931,7 квадрата. Відповідно, обіцяних 8% від цієї площі – 1274,5 квадрата, або ж 26 однокімнатних квартир. Проте виділити їх сімʼям загиблих воїнів Покровський не зможе, навіть якщо захоче. Як виявилося, усі квартири з трьох будинків розпродано, залишились вільними лише шість.



Скільки зекономив Покровський за рахунок сімей загиблих воїнів АТО?

Вартість земельної ділянки, яку забудовник отримав в оренду, станом на 2015 рік, за оцінками експертів, становила близько мільйона доларів. Проте ця цифра доволі умовна та приблизна.



Але якщо порахувати 8% житлової площі, яку обіцяли віддати бійцям АТО та сімʼям загиблих, то 1274,5 квадрата по 38 тис. грн за квадрат становить 48 млн 412 тис. грн, або ж понад 1 млн 200 тис. доларів США за курсом НБУ.



Замість P.S.



Це аж ніяк не перша сумнівна оборудка Покровського, якого ще й повʼязують з нелегальним гральним бізнесом. Прокуратура домоглася скасування незаконної зміни цільового призначення земельної ділянки Покровського на вулиці Архітектора Метельницького, 3 у Луцьку. Щодо іншої ділянки, то рішення про зміну цільового призначення політсила Покровського «Свідомі» намагалася проштовхнути 9 разів, проте безуспішно. Вичерпавши майже всі ідеї, «Свідомі» депутати спробували домогтися відповідного рішення в інтересах власника їхньої політсили, шантажуючи міського голову Луцька та використовуючи військових у своїх інтересах.



Меценат та забудовник, власник політичної сили «Свідомі» Андрій Покровський зник з публічних радарів з першого дня повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року медійний та публічний ексдепутат Покровський досі не зробив жодної заяви та жодним чином не проявив себе. Можливо, виконана обіцянка і передання сімʼям загиблих захисників України десятків квартир стали б гарною нагодою для епічного повернення у велику луцьку політику?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Забудовник елітного ЖК «Оселя парк», співвласником якого є очільник політсили «Свідомі», фактичний власник сайта і телеканалу «Конкурент»не віддав на квартирну чергу для ветеранів АТО та сімей загиблих 8% від житлової площі в обмін на земельну ділянку під будівництво, як це було обумовлено у рішенні міської ради про передання ділянки. Йдеться про 1274,5 кв. м житла, які зараз коштують близько 48 мільйонів 412 тис. грн.Про це пишуть Волинські новини Житловий комплекс «Оселя парк» позиціонують як елітну нерухомість, квартири тут – серед найдорожчих у місті. Забудовник – компанія «Казкова оселя», фактичним власником якої є ексдепутат міської ради, якого повʼязують з нелегальним гральним бізнесом Андрій Покровський.Серед переваг ЖК забудовник називає енергоефективність, комфорт, надійність та безпеку. Поряд – вся необхідна інфраструктура, красивий парк та річка. Зрозуміло, що земельна ділянка в такому місці не може коштувати дешево. Але не у випадку з Андрієм Покровським. Забудовник кинув сімʼї загиблих учасників АТО, не сплативши в бюджет вартості майже гектара землі, натомість отримавши її за копічайну суму суборенди.На місці, де зараз височіє елітна нерухомість від забудовника Покровського, раніше були приватні будинки, які згодом зруйнувалися, а землю продали. Йдеться про дві земельні ділянки площею 0,2 та 0,1 га (виділені зеленим кольором). Але цієї площі занадто мало, щоб реалізувати амбітний проєкт, тому забудовник накинув оком на прилеглі площі, які належать місту. У результаті ТОВ «Казкова оселя» отримало в суборенду ще 0,7 га (виділена червоним кольором) фактично за безцінь, але з умовою укладення інвестиційної угоди і передачі 8% житлової площі членам сімей загиблих та ветеранам АТО.2015 рік. Як писали тоді місцеві ЗМІ, у Луцьку бійці АТО не можуть отримати гарантовану законом землю, в той же час все частіше її виділяють комерційним структурам.«Через міську раду вже виробили схему отримання землі шляхом зміни цільового призначення або ж за рахунок викупу старого нерухомого майна, яке розташоване на привабливих клаптиках такої цінної міської землі. Тож тоді як сім’ї загиблих та поранених ніяк не можуть вибити з держави якусь допомогу й обіцяну всіма землю під будівництво, бізнесмени отримують без конкурсів та аукціонів цілі гектари. За рахунок цього виграють лише вони, адже збагачуються тільки їхні гаманці й аж ніяк не міська казна», – писали ЗМІ.Як додають, співвласником фірми, що хоче зводити багатоквартирні будинки, є Андрій Покровський, якого «в місті знають радше як затятого азартного гравця, а віднедавна він славиться ще й як бізнесмен-забудовник».Місцеві мешканці виступали проти будівництва, адже раніше тут були невеликі присадибні ділянки (згадані наділи 0,2 і 0,1 га відповідно), але, згідно з рішенням міської ради, їм змінили цільове призначення на багатоквартирну забудову. Проте згодом прокуратура визнала це рішення незаконним. Суд став на бік прокуратури, а тому зміну цільового призначення відмінили. Після цього Луцькрада звернулася до Львівського апеляційного суду, який все ж постановив, що рішення – законне.Але ні протести місцевих жителів, ні суди не стали на заваді забудовнику отримати ще 0,7 гектара землі поряд, причому не купуючи її. У червні 2015 року депутати Луцької міської ради голосують за надання цієї земельної ділянки в оренду управлінню капітального будівництва Луцької міськради, а через місяць – за передання її в суборенду забудовнику ТзОВ «Казкова оселя», співвласником (фактично власником) якої на той час є Андрій Покровський.У 2018 році«Казкову оселю» перереєстровують та прибирають прізвище Покровського зі списку власників. Тепер ж власниками «Казкової оселі» значаться ексдружина Покровського, ТОВ «Сучасний дім плюс» (співвласниками якого серед інших є Андрій Покровський та його ексдружина) та компанія з управління активами «Акстон».Чому ж ділянку не виставили на аукціон та не продали, залучивши чималі кошти в міський бюджет? І чому віддали за копійки в «оренду», а фактично – у власність забудовника? Питання радше риторичне. Проте юридичне обґрунтування криється в пункті 4.6 рішення депутатів, у якому йдеться про те, що інвестиційна угода має передбачати передання 8% житлової площі Луцькій міській раді з подальшим виділенням сімʼям загиблих учасників АТО.Нуль. Як йдеться в офіційній відповіді УКБ, забудовник не передавав жодної квартири.Можливо, Андрій Покровський планує виконати обіцянку й виділити квартири сімʼям полеглих захисників згодом? ЖК давно здали в експлуатацію, і ціни за квадрат тут стартують від 38 тис. грн. Загалом в ЖК є 238 квартир, їхня загальна площа становить 15931,7 квадрата. Відповідно, обіцяних 8% від цієї площі – 1274,5 квадрата, або ж 26 однокімнатних квартир. Проте виділити їх сімʼям загиблих воїнів Покровський не зможе, навіть якщо захоче. Як виявилося, усі квартири з трьох будинків розпродано, залишились вільними лише шість.Вартість земельної ділянки, яку забудовник отримав в оренду, станом на 2015 рік, за оцінками експертів, становила близько мільйона доларів. Проте ця цифра доволі умовна та приблизна.Але якщо порахувати 8% житлової площі, яку обіцяли віддати бійцям АТО та сімʼям загиблих, то 1274,5 квадрата по 38 тис. грн за квадрат становить 48 млн 412 тис. грн, або ж понад 1 млн 200 тис. доларів США за курсом НБУ.Це аж ніяк не перша сумнівна оборудка Покровського, якого ще й повʼязують з нелегальним гральним бізнесом. Прокуратура домоглася скасування незаконної зміни цільового призначення земельної ділянки Покровського на вулиці Архітектора Метельницького, 3 у Луцьку. Щодо іншої ділянки, то рішення про зміну цільового призначення політсила Покровського «Свідомі» намагалася проштовхнути 9 разів, проте безуспішно. Вичерпавши майже всі ідеї, «Свідомі» депутати спробували домогтися відповідного рішення в інтересах власника їхньої політсили, шантажуючи міського голову Луцька та використовуючи військових у своїх інтересах.Меценат та забудовник, власник політичної сили «Свідомі» Андрій Покровський зник з публічних радарів з першого дня повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року медійний та публічний ексдепутат Покровський досі не зробив жодної заяви та жодним чином не проявив себе. Можливо, виконана обіцянка і передання сімʼям загиблих захисників України десятків квартир стали б гарною нагодою для епічного повернення у велику луцьку політику?

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