Гуманний суд дав волинянину умовний термін за розбещення дитини

розбещенні неповнолітньої. Чоловік двічі мастурбував рукою сплячої дитини своєї співмешканки.



За це йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну, повідомляє



Як йдеться у вироку суду, у травні 2022 року чоловік скориставшись тим, що дочка його співмешканки спить, зайшов до її кімнати, взяв руку неповнолітньої та нею мастурбував. У липні 2023 року він повторив свій злочин.



Відомо, що обвинувачений – уродженець села Чемерин Ківерцівського району Волинської області, не одружений, раніше судимий не був. У суді беззаперечно визнав свою вину.



Суддя Таміла Феха визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) й призначила йому покарання – три роки іспитового терміну. Крім цього, інформацію про обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині перед судом постав волинянин, якого звинувачували. Чоловік двічі мастурбував рукою сплячої дитини своєї співмешканки.За це йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну, повідомляє zaxid.net Як йдеться у вироку суду, у травні 2022 року чоловік скориставшись тим, що дочка його співмешканки спить, зайшов до її кімнати, взяв руку неповнолітньої та нею мастурбував. У липні 2023 року він повторив свій злочин.Відомо, що обвинувачений – уродженець села Чемерин Ківерцівського району Волинської області, не одружений, раніше судимий не був. У суді беззаперечно визнав свою вину.Суддявизнала волинянина винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) й призначила йому покарання – три роки іспитового терміну. Крім цього, інформацію про обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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