Гуманний суд дав волинянину умовний термін за розбещення дитини

Гуманний суд дав волинянину умовний термін за розбещення дитини
На Рівненщині перед судом постав волинянин, якого звинувачували розбещенні неповнолітньої. Чоловік двічі мастурбував рукою сплячої дитини своєї співмешканки.

За це йому призначили покарання у вигляді трьох років іспитового терміну, повідомляє zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду, у травні 2022 року чоловік скориставшись тим, що дочка його співмешканки спить, зайшов до її кімнати, взяв руку неповнолітньої та нею мастурбував. У липні 2023 року він повторив свій злочин.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Чемерин Ківерцівського району Волинської області, не одружений, раніше судимий не був. У суді беззаперечно визнав свою вину.

Суддя Таміла Феха визнала волинянина винним за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього) й призначила йому покарання – три роки іспитового терміну. Крім цього, інформацію про обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, вирок
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