У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами

У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами
Столичні правохоронці повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії, де продавали довідки ВЛК з вигаданими хворобами за 5500 доларів.

Про це у телеграмі інформує Київська прокуратура.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами

Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем “на замовлення клієнта” за 5500 доларів США незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України.
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами

Тоді у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 К України).
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами

Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами
У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами

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Теги: хабар, Україна
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