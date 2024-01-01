У київській ВЛК продавали ухилянтам довідки з вигаданими хворобами
Сьогодні, 13:39
Столичні правохоронці повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії, де продавали довідки ВЛК з вигаданими хворобами за 5500 доларів.
Про це у телеграмі інформує Київська прокуратура.
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.
Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем “на замовлення клієнта” за 5500 доларів США незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України.
Тоді у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 К України).
Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.
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Про це у телеграмі інформує Київська прокуратура.
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.
Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем “на замовлення клієнта” за 5500 доларів США незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України.
Тоді у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 К України).
Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.
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