На Волині на 16-річного скутериста склали адмінматеріали

Волинські патрульні склали адмінматеріали на 16-річного скутериста.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 25 березня, близько 21-ї години, ковельські патрульні помітили скутер Honda, який рухався з неосвітленим номерним знаком. Керманичу подали звуковий сигнал про зупинку, однак він проігнорував та продовжував набирати швидкість.Згодом його зупинили. З’ясувалося, що скутером керував 16-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував посвідчення водія, а також не пред’явив інспекторам відповідні документи. Крім того, патрульні виявили, що державний номерний знак не належить цьому транспорту.Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.