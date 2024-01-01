На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району

Олександра Пархомчука з села Веснянка Підгайцівської громади на Волині.



Про це повідомили у Підгайцівській сільраді.



Старший солдат, водій гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Пархомчук Олександр Васильович (29.09.1998 р.н.) загинув, боронячи Україну.







Життя Героя обірвалося поблизу села Костянтинопільське Донецької області в результаті авіаудару ворога.



«Схиляємо голови в скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким загиблого захисника України», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя молодого воїназ села Веснянка Підгайцівської громади на Волині.Про це повідомили у Підгайцівській сільраді.Старший солдат, водій гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Пархомчук Олександр Васильович (29.09.1998 р.н.) загинув, боронячи Україну.Життя Героя обірвалося поблизу села Костянтинопільське Донецької області в результаті авіаудару ворога.«Схиляємо голови в скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким загиблого захисника України», - йдеться у повідомленні.

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