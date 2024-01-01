На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району
Сьогодні, 13:11
Війна забрала життя молодого воїна Олександра Пархомчука з села Веснянка Підгайцівської громади на Волині.
Про це повідомили у Підгайцівській сільраді.
Старший солдат, водій гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Пархомчук Олександр Васильович (29.09.1998 р.н.) загинув, боронячи Україну.
Життя Героя обірвалося поблизу села Костянтинопільське Донецької області в результаті авіаудару ворога.
«Схиляємо голови в скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким загиблого захисника України», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Підгайцівській сільраді.
Старший солдат, водій гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Пархомчук Олександр Васильович (29.09.1998 р.н.) загинув, боронячи Україну.
Життя Героя обірвалося поблизу села Костянтинопільське Донецької області в результаті авіаудару ворога.
«Схиляємо голови в скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким загиблого захисника України», - йдеться у повідомленні.
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