На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району

На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району
Війна забрала життя молодого воїна Олександра Пархомчука з села Веснянка Підгайцівської громади на Волині.

Про це повідомили у Підгайцівській сільраді.

Старший солдат, водій гранатометного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону Пархомчук Олександр Васильович (29.09.1998 р.н.) загинув, боронячи Україну.

На війні поліг Олександр Пархомчук із Луцького району


Життя Героя обірвалося поблизу села Костянтинопільське Донецької області в результаті авіаудару ворога.

«Схиляємо голови в скорботі. Висловлюємо співчуття родині, близьким загиблого захисника України», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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