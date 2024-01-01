Корабель зніс міст у США: моторошні кадри

Корабель зніс міст у США: моторошні кадри
Контейнеровоз зніс автомобільний міст імені Френсіса Скотта Кі у Балтиморі, що в американському штаті Мериленд.

Про це пише Ліга.net.

За попередніми даними, в опору мосту врізався контейнеровоз, після чого аркова конструкція повністю обвалилася разом із прольотами. Кілька автомобілів упали у воду, судно, за даними каналу, загорілося та потонуло.



За даними журналістів, унаслідок події є загиблі та поранені. Водночас поки що невідомо, скільки машин було на мосту в момент обвалення.

Після обвалу мосту в Балтиморі рятувальники шукають у річці Патапско майже 20 людей, які впали у воду разом із машинами. Пошуки ускладнюються морозом і поганою видимістю.

За даними The New York Times, у міст врізалося вантажне судно під прапором Сінгапуру – мова про судно Dali довжиною приблизно 288 метрів.

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Теги: НП, світ
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