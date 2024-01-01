Російська «буханка» програла перегони дрону волинської тероборони: ефектне відео





Про це в телеграмі інформує військова частина.



Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» продовжують шаленими темпами скорочувати «популяцію» ворожих «буханок» (УАЗ-452) на сході України.



«Цього разу водій орківської чортопхайки з усіх сил тиснув на газ – проте від нашого FPV-дрона втекти, звісно, не зміг…» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, отримали допомогу від фонду «Повернись живим».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ інтенсивно знищують ворожу техніку на фронті.Про це в телеграмі інформує військова частина.Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» продовжують шаленими темпами скорочувати «популяцію» ворожих «буханок» (УАЗ-452) на сході України.«Цього разу водій орківської чортопхайки з усіх сил тиснув на газ – проте від нашого FPV-дрона втекти, звісно, не зміг…» - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті,від фонду «Повернись живим».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію