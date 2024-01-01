Російська «буханка» програла перегони дрону волинської тероборони: ефектне відео

Російська «буханка» програла перегони дрону волинської тероборони: ефектне відео
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ інтенсивно знищують ворожу техніку на фронті.

Про це в телеграмі інформує військова частина.

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» продовжують шаленими темпами скорочувати «популяцію» ворожих «буханок» (УАЗ-452) на сході України.

«Цього разу водій орківської чортопхайки з усіх сил тиснув на газ – проте від нашого FPV-дрона втекти, звісно, не зміг…» - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, бійці Волинської тероборони, які виконують бойові завдання на фронті, отримали допомогу від фонду «Повернись живим».

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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