На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО

На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО
Налагодили масштабне підпільне виробництво побутової хімії: на Волині судитимуть членів організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення вісьмома волинянами організованою групою незаконного використанні знака для товарів і послуг та фірмового найменування, що завдало шкоди у великому розмірі (ч.3 ст. 229 КК України).

Слідство встановило, що із січня 2022 по березень 2023 року жителі міста Луцька та Луцького району налагодили виробництво підробних товарів побутової хімії.
На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО

У підпільному цеху в одному з сіл Луцького району вони виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвами відомих торгових марок.
На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО

Реалізовували підробки оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі Інтернет.

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено фальсифіковану продукцію на суму понад 1,7 млн грн, етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби.
На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО

На усе вилучене накладено арешт.
На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО

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Теги: Волинь, цех, побутова хімія, прокуратура
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