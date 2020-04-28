На Волині викрили цех, де виробляли підробні товари побутової хімії. ФОТО
Сьогодні, 11:36
Налагодили масштабне підпільне виробництво побутової хімії: на Волині судитимуть членів організованої групи.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення вісьмома волинянами організованою групою незаконного використанні знака для товарів і послуг та фірмового найменування, що завдало шкоди у великому розмірі (ч.3 ст. 229 КК України).
Слідство встановило, що із січня 2022 по березень 2023 року жителі міста Луцька та Луцького району налагодили виробництво підробних товарів побутової хімії.
У підпільному цеху в одному з сіл Луцького району вони виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвами відомих торгових марок.
Реалізовували підробки оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі Інтернет.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено фальсифіковану продукцію на суму понад 1,7 млн грн, етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби.
На усе вилучене накладено арешт.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення вісьмома волинянами організованою групою незаконного використанні знака для товарів і послуг та фірмового найменування, що завдало шкоди у великому розмірі (ч.3 ст. 229 КК України).
Слідство встановило, що із січня 2022 по березень 2023 року жителі міста Луцька та Луцького району налагодили виробництво підробних товарів побутової хімії.
У підпільному цеху в одному з сіл Луцького району вони виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвами відомих торгових марок.
Реалізовували підробки оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі Інтернет.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено фальсифіковану продукцію на суму понад 1,7 млн грн, етикетки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби.
На усе вилучене накладено арешт.
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