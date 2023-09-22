Лукашенко наказав знищувати всіх порушників кордону з суміжних держав

Лукашенко наказав знищувати всіх порушників кордону з суміжних держав
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час перебування на ділянці, де проводиться перевірка бойової готовності військ, наказав "не церемонитися" з порушниками кордону і знищувати їх.

Про це пише Українська правда з посиланням на провладне агентство "Белта".

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон - до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко вважає, що порушники кордону "розуміють тільки сили". "Тому будь-яке порушення державного кордону - на знищення", - зазначив він.

Лукашенко не уточнив, громадяни яких крах наразі порушують кордон Білорусі.

11 березня Міністерство оборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. Повідомлялось, що що перевірка має комплексний характер. Особовий склад має провести низку навчань та тренувань, зокрема, зі бойової стрільби.

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Теги: Лукашенко, Білорусь
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