Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 29 – 31 березня
Сьогодні, 11:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок, що сповнена знайомими подробицями із нашої повсякденності. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, де панують ніжне кохання і жагуча пристрасть, вірність і зрада, зможуть відчути атмосферність чудових виконавців та прекрасної музики. А найменшеньких українців очікує дитяча опера про хитру Козу, підступність якої перемагається дружбою звірів.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 до 31 березня.
У п’ятницю, 29 березня, о 18:00 на камерній сцені прем’єра – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.
Квитки на цю прем'єру уже продані, але можна забронювати місця на квітень у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У суботу, 30 березня, о 17:00 на основній сцені – музична драма «Циганка Аза» Михайла Старицького. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Звичайна дівчина Галя та циган Василь закохалися... А їхні родини та громади за це від них відреклися й прокляли. Тож, зі щасливим життям не склалося у закоханих... Бо що щастя для одного, то горе для іншого. Він хоче таборового життя та волі, а вона – домашнього затишку. Драми у їхні стосунки додає темпераментна красуня, закохана у Василя циганка Аза. А він розуміє, що не може без неї жити, попри те, що його Галя вагітна…
У неділю, 31 березня, о 12:00 – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як, згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими. Запрошуємо маленьких українців!
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
У неділю, 31 березня, о 17:00 – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).
У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантуємо!
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок, що сповнена знайомими подробицями із нашої повсякденності. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, де панують ніжне кохання і жагуча пристрасть, вірність і зрада, зможуть відчути атмосферність чудових виконавців та прекрасної музики. А найменшеньких українців очікує дитяча опера про хитру Козу, підступність якої перемагається дружбою звірів.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 до 31 березня.
У п’ятницю, 29 березня, о 18:00 на камерній сцені прем’єра – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.
Квитки на цю прем'єру уже продані, але можна забронювати місця на квітень у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У суботу, 30 березня, о 17:00 на основній сцені – музична драма «Циганка Аза» Михайла Старицького. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Звичайна дівчина Галя та циган Василь закохалися... А їхні родини та громади за це від них відреклися й прокляли. Тож, зі щасливим життям не склалося у закоханих... Бо що щастя для одного, то горе для іншого. Він хоче таборового життя та волі, а вона – домашнього затишку. Драми у їхні стосунки додає темпераментна красуня, закохана у Василя циганка Аза. А він розуміє, що не може без неї жити, попри те, що його Галя вагітна…
У неділю, 31 березня, о 12:00 – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як, згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими. Запрошуємо маленьких українців!
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
У неділю, 31 березня, о 17:00 – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).
У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантуємо!
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ SoundCloud
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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