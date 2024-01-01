Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 29 – 31 березня





Цього тижня глядачі проживатимуть філософську історію двох жінок, що сповнена знайомими подробицями із нашої повсякденності. Споглядатимуть яскраве захоплююче театральне дійство, де панують ніжне кохання і жагуча пристрасть, вірність і зрада, зможуть відчути атмосферність чудових виконавців та прекрасної музики. А найменшеньких українців очікує дитяча опера про хитру Козу, підступність якої перемагається дружбою звірів.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 до 31 березня.



У п’ятницю, 29 березня, о 18:00 на камерній сцені прем’єра – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.



Квитки на цю прем'єру уже продані, але можна забронювати місця на квітень у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 30 березня, о 17:00 на основній сцені – музична драма «Циганка Аза» Михайла Старицького. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Звичайна дівчина Галя та циган Василь закохалися... А їхні родини та громади за це від них відреклися й прокляли. Тож, зі щасливим життям не склалося у закоханих... Бо що щастя для одного, то горе для іншого. Він хоче таборового життя та волі, а вона – домашнього затишку. Драми у їхні стосунки додає темпераментна красуня, закохана у Василя циганка Аза. А він розуміє, що не може без неї жити, попри те, що його Галя вагітна…



У неділю, 31 березня, о 12:00 – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як, згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими. Запрошуємо маленьких українців!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 31 березня, о 17:00 – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).



У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантуємо!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У п’ятницю,на камерній сцені прем’єра –. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубіві санітарказустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.Квитки на цю прем'єру уже продані, але можна забронювати місця на квітень у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу,на основній сцені – музична. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Звичайна дівчината циганзакохалися... А їхні родини та громади за це від них відреклися й прокляли. Тож, зі щасливим життям не склалося у закоханих... Бо що щастя для одного, то горе для іншого. Він хоче таборового життя та волі, а вона – домашнього затишку. Драми у їхні стосунки додає темпераментна красуня, закохана у Василя циганка. А він розуміє, що не може без неї жити, попри те, що його Галя вагітна…У неділю,. Режисер-постановник –. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця дитяча опера, написана за мотивами української народної казки, розповідає про те, як, згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще вчить бути добрими та співчутливими. Запрошуємо маленьких українців!У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,– музичназа п'єсою, музика. Режисер-постановник – народний артист України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантуємо!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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