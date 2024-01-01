Кількість хворих на кашлюк на Волині зросла у 2,5 раза

Протягом двох місяців 2024-го на Волині. Це у 2,5 раза більше, ніж було торік.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.В області продовжує реєструватися захворюваність на кашлюк. Спостерігається ріст хворих серед дітей, передусім, раннього віку.За 2 місяці 2024 року зареєстровано 36 випадків захворювання (показник на 100 тисяч населення становить 3,5), що у 2,5 рази більше, ніж аналогічного періоду торік. 92% усіх захворілих – це діти до 17 років. З-поміж хворих – велика кількість нещеплених проти кашлюка або тих, хто отримували вакцину з порушенням календаря профілактичних щеплень.Виникненню та поширенню кашлюка сприяє збільшення кількості нещеплених та, відповідно, зниження колективного імунітету. В області на сьогодні залишаються незахищеними понад 7 тисяч маленьких волинян. Така ситуація є епідеміологічно небезпечною, адже щеплення захищають від захворювань, які становлять серйозну загрозу для здоров’я і життя людини.Кашлюк – інфекційне захворювання верхніх дихальних шляхів, найбільш характерною ознакою котрого є затяжний спазматичний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином, повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят, у котрих воно може супроводжуватися тимчасовою зупинкою дихання. Поширеним ускладненням кашлюка є пневмонія.