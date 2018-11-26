Українські військові уразили десантний корабель «Костянтин Ольшанський» у Криму

Українські військові уразили десантний корабель «Костянтин Ольшанський» у Криму
Збройні сили України завдали удару по десантному кораблю «Костянтин Ольшанський», який росіяни привласнили після окупації Криму у 2014 році.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телеканалу FREEDOM, пише Громадське.

За його словами, після окупації Криму «Костянтин Ольшанський» довго простоював у бухті Севастополя, а судно розбирали на запчастини. Однак згодом його відновили й росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель «Минск» чи «Оленегорский горняк», які українські військові вразили раніше.

«Костянтина Ольшанського» уразили ракетою «Нептун». За словами Плетенчука, наразі уточнюють дані щодо пошкоджень цього корабля, однак відомо, що він «точно не у стані бойової готовності».

Нагадаємо, раніше Сили оборони України успішно уразили два великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

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Теги: корабель, росія
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