Українські військові уразили десантний корабель «Костянтин Ольшанський» у Криму





Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телеканалу FREEDOM, пише



За його словами, після окупації Криму «Костянтин Ольшанський» довго простоював у бухті Севастополя, а судно розбирали на запчастини. Однак згодом його відновили й росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель «Минск» чи «Оленегорский горняк», які українські військові вразили раніше.



«Костянтина Ольшанського» уразили ракетою «Нептун». За словами Плетенчука, наразі уточнюють дані щодо пошкоджень цього корабля, однак відомо, що він «точно не у стані бойової готовності».



Нагадаємо, раніше Сили оборони України успішно уразили два великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України завдали удару по десантному кораблю «Костянтин Ольшанський», який росіяни привласнили після окупації Криму у 2014 році.Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУв етері телеканалу FREEDOM, пише Громадське За його словами, після окупації Криму «Костянтин Ольшанський» довго простоював у бухті Севастополя, а судно розбирали на запчастини. Однак згодом його відновили й росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель «Минск» чи «Оленегорский горняк», які українські військові вразили раніше.«Костянтина Ольшанського» уразили ракетою «Нептун». За словами Плетенчука, наразі уточнюють дані щодо пошкоджень цього корабля, однак відомо, що він «точно не у стані бойової готовності».Нагадаємо, раніше Сили оборони України успішно«Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

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