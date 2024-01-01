Підтвердили загибель Героя з Волині Василя Гаврука, який вважався зниклим безвісти два роки

Підтвердили загибель Героя з Волині Василя Гаврука, який вважався зниклим безвісти два роки
У Рожищенську громаду знову прилетіла чорна звістка. Офіційно підтвердили загибель жителя села Линівка, старшого солдата 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України Василя Євгеновича Гаврука, 1981 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Життя захисника України обірвалося 3 квітня 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 26 до 28 березня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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