Підтвердили загибель Героя з Волині Василя Гаврука, який вважався зниклим безвісти два роки

Василя Євгеновича Гаврука, 1981 року народження.



Про це



"Життя захисника України обірвалося 3 квітня 2022 року.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 26 до 28 березня 2024 року включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про дату та час поховання повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенську громаду знову прилетіла чорна звістка. Офіційно підтвердили загибель жителя села Линівка, старшого солдата 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України, 1981 року народження.Про це повідомили у громаді."Життя захисника України обірвалося 3 квітня 2022 року.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 26 до 28 березня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання повідомлять пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію