Підтвердили загибель Героя з Волині Василя Гаврука, який вважався зниклим безвісти два роки
Сьогодні, 10:20
У Рожищенську громаду знову прилетіла чорна звістка. Офіційно підтвердили загибель жителя села Линівка, старшого солдата 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України Василя Євгеновича Гаврука, 1981 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Життя захисника України обірвалося 3 квітня 2022 року.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 26 до 28 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Життя захисника України обірвалося 3 квітня 2022 року.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 26 до 28 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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