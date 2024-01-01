Рух ракет відстежують з допомогою планшетів: хто і як збиває повітряні цілі над Волинню. ВІДЕО

Рух ракет відстежують з допомогою планшетів: хто і як збиває повітряні цілі над Волинню. ВІДЕО
Щоразу, коли на Волині оголошують повітряну тривогу, на позиції висуваються вогневі мобільні групи Нацгвардії. Їх головне завдання — виявлення та ураження повітряних цілей.

До однієї вогневої групи входять четверо нацгвардійців, розповів Суспільному 26-річний боєць Богдан.

Військовий каже: на екіпірування учасники групи мають декілька хвилин. Після цього рушають на позицію, де мають вистежити і уразити повітряну ціль. Рух ракет та БпЛА відстежують з допомогою планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням.

Для оперативності комплекси протиповітряної оборони встановлюють відразу на автівках.
Командир вогневої мобільної групи Богдан.
Командир вогневої мобільної групи Богдан.

На початку повномасштабного вторгнення Богдан був у Німеччині, повернувся в Україну 26 лютого 2022 року і одразу пішов у терцентр комплектування і соцпідтримки, але у військо потрапив не з першого разу.

"Мої рідні відмовляли, мама була проти, я з’їздив два рази у військкомат, мама казала, якщо третій раз приїдеш — більше не підеш. Але третій раз був вдалим", — говорить нацгвардієць.
Боєць мобільної вогневої групи Валентин.
Боєць мобільної вогневої групи Валентин.

39-річний Валентин — кулеметник. Боєць працює зі зброєю зразка 1962 року, але у його ефективності, каже, не сумнівається.
Мобільна вогнева група Нацгвардії.
Мобільна вогнева група Нацгвардії.

"Його прицільна дальність по земним цілям — дві тисячі метрів, по повітряним – півтори тисячі метрів, максимальний політ кулі 9 тисяч метрів. Він (кулемет) є якісним і практичним, це найбільший кулемет крупнокаліберний", — додав Валентин.

Зі слів військового, мають нацгвардійці також сучасну зброю, вчаться нею користуватися на полігонах.

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Теги: Волинь, повітряні цілі
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