Рух ракет відстежують з допомогою планшетів: хто і як збиває повітряні цілі над Волинню. ВІДЕО





До однієї вогневої групи входять четверо нацгвардійців, розповів Богдан.



Військовий каже: на екіпірування учасники групи мають декілька хвилин. Після цього рушають на позицію, де мають вистежити і уразити повітряну ціль. Рух ракет та БпЛА відстежують з допомогою планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням.



Для оперативності комплекси протиповітряної оборони встановлюють відразу на автівках.

Командир вогневої мобільної групи Богдан.

На початку повномасштабного вторгнення Богдан був у Німеччині, повернувся в Україну 26 лютого 2022 року і одразу пішов у терцентр комплектування і соцпідтримки, але у військо потрапив не з першого разу.



"Мої рідні відмовляли, мама була проти, я з’їздив два рази у військкомат, мама казала, якщо третій раз приїдеш — більше не підеш. Але третій раз був вдалим", — говорить нацгвардієць.

Боєць мобільної вогневої групи Валентин.

39-річний Валентин — кулеметник. Боєць працює зі зброєю зразка 1962 року, але у його ефективності, каже, не сумнівається.

Мобільна вогнева група Нацгвардії.

"Його прицільна дальність по земним цілям — дві тисячі метрів, по повітряним – півтори тисячі метрів, максимальний політ кулі 9 тисяч метрів. Він (кулемет) є якісним і практичним, це найбільший кулемет крупнокаліберний", — додав Валентин.



Зі слів військового, мають нацгвардійці також сучасну зброю, вчаться нею користуватися на полігонах.

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