Росія втратила ще 770 своїх солдатів та один засіб ППО

Росія втратила ще 770 своїх солдатів та один засіб ППО
Всього з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти втратили близько 438 160 солдатів.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

ВТРАТИ РОСІЇ:

танки — 6893 (+6 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 13 207 (+24);

артилерійські системи — 10 904 (+27);

РСЗВ — 1019 (+1);

засоби ППО — 723 (+1);

літаки — 347;

гелікоптери — 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8553 (+14);

крилаті ракети — 2014 (+4);

кораблі/катери — 26;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 14 498 (+44);

спеціальна техніка — 1789 (+4).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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