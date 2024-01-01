Росія втратила ще 770 своїх солдатів та один засіб ППО
Сьогодні, 09:20
Всього з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти втратили близько 438 160 солдатів.
Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.
ВТРАТИ РОСІЇ:
танки — 6893 (+6 за минулу добу);
бойові броньовані машини — 13 207 (+24);
артилерійські системи — 10 904 (+27);
РСЗВ — 1019 (+1);
засоби ППО — 723 (+1);
літаки — 347;
гелікоптери — 325;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8553 (+14);
крилаті ракети — 2014 (+4);
кораблі/катери — 26;
підводні човни — 1;
автомобільна техніка та автоцистерни — 14 498 (+44);
спеціальна техніка — 1789 (+4).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
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Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.
ВТРАТИ РОСІЇ:
танки — 6893 (+6 за минулу добу);
бойові броньовані машини — 13 207 (+24);
артилерійські системи — 10 904 (+27);
РСЗВ — 1019 (+1);
засоби ППО — 723 (+1);
літаки — 347;
гелікоптери — 325;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8553 (+14);
крилаті ракети — 2014 (+4);
кораблі/катери — 26;
підводні човни — 1;
автомобільна техніка та автоцистерни — 14 498 (+44);
спеціальна техніка — 1789 (+4).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
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