Росія втратила ще 770 своїх солдатів та один засіб ППО





Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.



ВТРАТИ РОСІЇ:



танки — 6893 (+6 за минулу добу);



бойові броньовані машини — 13 207 (+24);



артилерійські системи — 10 904 (+27);



РСЗВ — 1019 (+1);



засоби ППО — 723 (+1);



літаки — 347;



гелікоптери — 325;



БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8553 (+14);



крилаті ракети — 2014 (+4);



кораблі/катери — 26;



підводні човни — 1;



автомобільна техніка та автоцистерни — 14 498 (+44);



спеціальна техніка — 1789 (+4).



Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

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