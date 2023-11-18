Луцька міськрада у березні передала техніку та спорядження військовослужбовцям на 17 мільйонів гривень





Про це повідомив голова постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Андрій Разумовський, передає



Так, під час засідання бюджетної комісії у понеділок, 25 березня, заслухали звіт щодо виконання Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, згідно з яким у березні для потреб захисників було передано відповідну техніку та спорядження на 17 млн грн.



«Допомога Силам безпеки й оборони країни є незмінним пріоритетом для нашої громади, тож продовжуємо задовільняти запити військовослужбовців», - наголосив Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У березні на потреби військових Луцька міська рада передала відповідну техніку та спорядження на загальну суму 17 мільйонів гривень.Про це повідомив голова постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає ВСН Так, під час засідання бюджетної комісії у понеділок, 25 березня, заслухали звіт щодо виконання Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, згідно з яким у березні для потреб захисників було передано відповідну техніку та спорядження на 17 млн грн.«Допомога Силам безпеки й оборони країни є незмінним пріоритетом для нашої громади, тож продовжуємо задовільняти запити військовослужбовців», - наголосив Андрій Разумовський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію