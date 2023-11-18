Луцька міськрада у березні передала техніку та спорядження військовослужбовцям на 17 мільйонів гривень

Луцька міськрада у березні передала техніку та спорядження військовослужбовцям на 17 мільйонів гривень
У березні на потреби військових Луцька міська рада передала відповідну техніку та спорядження на загальну суму 17 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Андрій Разумовський, передає ВСН.

Так, під час засідання бюджетної комісії у понеділок, 25 березня, заслухали звіт щодо виконання Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, згідно з яким у березні для потреб захисників було передано відповідну техніку та спорядження на 17 млн грн.

«Допомога Силам безпеки й оборони країни є незмінним пріоритетом для нашої громади, тож продовжуємо задовільняти запити військовослужбовців», - наголосив Андрій Разумовський.


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Теги: допомога військовим, луцькрада, разумовський
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