Нововолинськ отримає грант з Німеччини: на що підуть кошти
Сьогодні, 07:10
Нововолинськ отримає грант з Німеччини у сумі 120 тисяч євро.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Сьогодні провів онлайн зустріч із мером німецького міста-партнера Ноймюнстера Тобіасом Бергманном.
Цього року знову маємо можливість отримати грант у сумі 120 тисяч євро від німецького уряду. За ці кошти місто отримає пасажирський бус, спецтехніку та інструменти для комунальних підприємств.
Запланували поїздку представників бізнесу нашої громади у Ноймюнстер. Мета - ознайомитися з роботою підприємств легкої промисловості, ливарного виробництва, машинобудування та автосервісу, виробництва та переробки продуктів харчування, поводження з твердими побутовими відходами.
Зустріч необхідна для подальшої співпраці місцевого та німецького бізнесу.
Також обговорили онлайн змагання з шахів між юнаками Нововолинської громади та Ноймюнстера.
Вдячний європейським партнерам за співпрацю та підтримку. Працюємо далі на користь громади та країни!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Сьогодні провів онлайн зустріч із мером німецького міста-партнера Ноймюнстера Тобіасом Бергманном.
Цього року знову маємо можливість отримати грант у сумі 120 тисяч євро від німецького уряду. За ці кошти місто отримає пасажирський бус, спецтехніку та інструменти для комунальних підприємств.
Запланували поїздку представників бізнесу нашої громади у Ноймюнстер. Мета - ознайомитися з роботою підприємств легкої промисловості, ливарного виробництва, машинобудування та автосервісу, виробництва та переробки продуктів харчування, поводження з твердими побутовими відходами.
Зустріч необхідна для подальшої співпраці місцевого та німецького бізнесу.
Також обговорили онлайн змагання з шахів між юнаками Нововолинської громади та Ноймюнстера.
Вдячний європейським партнерам за співпрацю та підтримку. Працюємо далі на користь громади та країни!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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