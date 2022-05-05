Нововолинськ отримає грант з Німеччини: на що підуть кошти

Нововолинськ отримає грант з Німеччини: на що підуть кошти
Нововолинськ отримає грант з Німеччини у сумі 120 тисяч євро.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

«Сьогодні провів онлайн зустріч із мером німецького міста-партнера Ноймюнстера Тобіасом Бергманном.

Цього року знову маємо можливість отримати грант у сумі 120 тисяч євро від німецького уряду. За ці кошти місто отримає пасажирський бус, спецтехніку та інструменти для комунальних підприємств.

Запланували поїздку представників бізнесу нашої громади у Ноймюнстер. Мета - ознайомитися з роботою підприємств легкої промисловості, ливарного виробництва, машинобудування та автосервісу, виробництва та переробки продуктів харчування, поводження з твердими побутовими відходами.

Зустріч необхідна для подальшої співпраці місцевого та німецького бізнесу.

Також обговорили онлайн змагання з шахів між юнаками Нововолинської громади та Ноймюнстера.

Вдячний європейським партнерам за співпрацю та підтримку. Працюємо далі на користь громади та країни!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: грант, нововолинськ
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