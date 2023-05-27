В МОН назвали кількість шкіл, які держава не буде фінансувати із 2025 року





З 1 вересня 2025 року це стосуватиметься шкіл, де вчиться менш як 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – шкіл, де вчиться менш як 60 дітей.



Міністерство освіти і науки відповіло



За інформацією МОН, у 2023/2024 навчальному році в Україні працюють 1012 гімназій і 193 ліцеї з кількістю учнів до 60, а також 468 гімназій і 71 ліцей із кількістю учнів до 45.

Водночас в Україні є 31 гімназія і 12 ліцеїв, де вчиться до 25 дітей, пояснили у МОН.



Фінансування таких шкіл коштом освітньої субвенції припинено з 2016 року, зарплату вчителям у цих школах оплачують місцеві бюджети.

Отже, потенційно з 1 вересня 2025 року освітню субвенцію не отримуватимуть 437 гімназій і 59 ліцеїв. З 1 вересня 2026 року – ще 544 гімназії та 122 ліцеї.



Ці цифри є потенційними, оскільки актуальні на 2023/2024 навчальний рік і не можуть повною мірою відображати стан мережі закладів загальної середньої освіти через рік і два роки, додають у МОН.

Громади як і раніше отримуватимуть кошти на навчання всіх дітей, але не зможуть витрачати їх на маленькі школи.



Водночас місцеві органи самоврядування зможуть вирішити: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу або оплачувати працю вчителів із місцевих бюджетів.



Нагадаємо, ще з 2016 року в Україні коштом субвенції перестали фінансувати школи, у яких вчаться менше ніж 25 дітей. Тепер зміни необхідні і для інших маленьких шкіл.

Раніше у МОН пояснювали, як бути вчителям та учнів таких закладів.

Довідково: гімназія – це заклад освіти, який надає освіту на рівні початкової та базової (1-9 класи) або тільки на рівні базової освіти (5-9 класи).



Ліцей – заклад освіти, який надає освіту на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти (1-11 класи), або на рівні базової та повної загальної середньої освіти (5-11 класи), або тільки на рівні повної загальної середньої освіти (10-11 класи).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд вирішив не фінансувати з держбюджету зарплату вчителів, які викладають у школах з малою кількістю учнів (окрім початкових шкіл).З 1 вересня 2025 року це стосуватиметься шкіл, де вчиться менш як 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – шкіл, де вчиться менш як 60 дітей.Міністерство освіти і науки відповіло "УП. Життя" , скільки таких шкіл зараз є в Україні.За інформацією МОН, у 2023/2024 навчальному році в Україні працюють 1012 гімназій і 193 ліцеї з кількістю учнів до 60, а також 468 гімназій і 71 ліцей із кількістю учнів до 45.Водночас в Україні є 31 гімназія і 12 ліцеїв, де вчиться до 25 дітей, пояснили у МОН.Фінансування таких шкіл коштом освітньої субвенції припинено з 2016 року, зарплату вчителям у цих школах оплачують місцеві бюджети.Отже, потенційно з 1 вересня 2025 року освітню субвенцію не отримуватимуть 437 гімназій і 59 ліцеїв. З 1 вересня 2026 року – ще 544 гімназії та 122 ліцеї.Ці цифри є потенційними, оскільки актуальні на 2023/2024 навчальний рік і не можуть повною мірою відображати стан мережі закладів загальної середньої освіти через рік і два роки, додають у МОН.Громади як і раніше отримуватимуть кошти на навчання всіх дітей, але не зможуть витрачати їх на маленькі школи.Водночас місцеві органи самоврядування зможуть вирішити: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу або оплачувати працю вчителів із місцевих бюджетів.Нагадаємо, ще з 2016 року в Україні коштом субвенції перестали фінансувати школи, у яких вчаться менше ніж 25 дітей. Тепер зміни необхідні і для інших маленьких шкіл.Раніше у МОН пояснювали, як бути вчителям та учнів таких закладів.Довідково: гімназія – це заклад освіти, який надає освіту на рівні початкової та базової (1-9 класи) або тільки на рівні базової освіти (5-9 класи).Ліцей – заклад освіти, який надає освіту на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти (1-11 класи), або на рівні базової та повної загальної середньої освіти (5-11 класи), або тільки на рівні повної загальної середньої освіти (10-11 класи).

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