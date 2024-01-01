У «Дії» стартувало голосування за склад нацжурі на «Євробачення-2024»

У застосунку «Дія» запустили нове опитування, в якому українцям пропонують проголосувати за членів національного журі на «Євробачення-2024». Проголосувати можна до 1 квітня.Про це пише пресслужба «Дії».Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі «Євробачення». Для того, щоб взяти участь в опитуванні, потрібно зайти в «Дію», перейти у вкладку «Сервіси» й знайти «Опитування». Далі можна обрати одного кандидата в журі.Серед кандидатів — співачки(Alyosha), продюсери, музичний оглядачі піарник, керівниця танцювального колективу Freedom Balletі оглядач української музикиЩойно опитування закінчиться, сформують рейтинг з пʼятьох кандидатів із найбільшою кількістю голосів, які й увійдуть до складу журі на «Євробаченні». Головою журі автоматично стане кандидат або кандидатка з найбільшою підтримкою під час опитування.За правилами, склад журі України оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.