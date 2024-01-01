У «Дії» стартувало голосування за склад нацжурі на «Євробачення-2024»

У «Дії» стартувало голосування за склад нацжурі на «Євробачення-2024»
У застосунку «Дія» запустили нове опитування, в якому українцям пропонують проголосувати за членів національного журі на «Євробачення-2024». Проголосувати можна до 1 квітня.

Про це пише пресслужба «Дії».

Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі «Євробачення». Для того, щоб взяти участь в опитуванні, потрібно зайти в «Дію», перейти у вкладку «Сервіси» й знайти «Опитування». Далі можна обрати одного кандидата в журі.

Серед кандидатів — співачки FIЇNKA і Олена Тополя (Alyosha), продюсери Ірина Горова, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко і Євген Тріплов, музичний оглядач Олексій Бондаренко і піарник Олександр Варениця, керівниця танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко і оглядач української музики Макс Нагорняк.

Щойно опитування закінчиться, сформують рейтинг з пʼятьох кандидатів із найбільшою кількістю голосів, які й увійдуть до складу журі на «Євробаченні». Головою журі автоматично стане кандидат або кандидатка з найбільшою підтримкою під час опитування.

За правилами, склад журі України оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

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Теги: дія, євробачення, опитування, відбір
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