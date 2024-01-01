У профільному комітеті Ради прокоментували заяву Разумкова про мобілізацію з 19 років

Дмитро Разумков заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію є норма щодо залучення до армії чоловіків з 19 років у разі, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл у 18. За його словами, ця норма може стати "великою проблемою".



Про це Дмитро Разумков сказав у коментарі Новини.LIVE.



"Це велика проблема, бо там (у законопроєкті — ред.) прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", — припустив Разумков.



Він додав, що у законопроєкт заклали "відверту брехню", яка підриває довіру до влади і підкреслив, що хоче почути позицію Міноборони щодо цього, адже, за його словами, прийняття цієї норми загрожує "знищенням генофонду держави".



Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз у коментарі



"Саме над їх усуненням комітет працює. Це стосується і надмірних повноважень ТЦК та СП, і антиконституційних норм щодо вибірковості застосування до окремих категорій. Тому, якщо казати, чи має законопроєкт вади, то — так. Їх не мало, але сподіваюсь, що комітет запропонує парламенту до другого читання більш зважений та фаховий документ. Ми (комітет — ред.) якраз працюємо над цією нормою (про яку сказав Разумков — ред.). Остаточна редакція буде відома після затвердження на черговому засіданні", — сказала Фріз.



Вона додала, що має бути чітко сформульована норма, яка б не мала правової невизначеності, що несло б ризики щодо "різного тлумачення".



"Базова загально військова підготовка буде проводитись у вищих навчальних закладах, тобто для студентів, які мають відстрочку на час навчання. Але норма в законопроєкті не містить чіткої визначеності, тому буде редагуватись комітетською правкою, для того, щоб унеможливити подвійне тлумачення", — пояснила членкиня профільного комітету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат Українизаявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію є норма щодо залучення до армії чоловіків з 19 років у разі, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл у 18. За його словами, ця норма може стати "великою проблемою".Про це Дмитро Разумков сказав у коментарі Новини.LIVE."Це велика проблема, бо там (у законопроєкті — ред.) прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", — припустив Разумков.Він додав, що у законопроєкт заклали "відверту брехню", яка підриває довіру до влади і підкреслив, що хоче почути позицію Міноборони щодо цього, адже, за його словами, прийняття цієї норми загрожує "знищенням генофонду держави".Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідкиу коментарі Суспільному розповіла, що законопроєкт про мобілізацію, який Верховна рада ухвалила у першому читанні, містить "значну кількість суперечливих та неправових норм"."Саме над їх усуненням комітет працює. Це стосується і надмірних повноважень ТЦК та СП, і антиконституційних норм щодо вибірковості застосування до окремих категорій. Тому, якщо казати, чи має законопроєкт вади, то — так. Їх не мало, але сподіваюсь, що комітет запропонує парламенту до другого читання більш зважений та фаховий документ. Ми (комітет — ред.) якраз працюємо над цією нормою (про яку сказав Разумков — ред.). Остаточна редакція буде відома після затвердження на черговому засіданні", — сказала Фріз.Вона додала, що має бути чітко сформульована норма, яка б не мала правової невизначеності, що несло б ризики щодо "різного тлумачення"."Базова загально військова підготовка буде проводитись у вищих навчальних закладах, тобто для студентів, які мають відстрочку на час навчання. Але норма в законопроєкті не містить чіткої визначеності, тому буде редагуватись комітетською правкою, для того, щоб унеможливити подвійне тлумачення", — пояснила членкиня профільного комітету.

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