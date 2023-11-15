Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку

Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку
Дорога у приватному секторі на вулиці Трутовського в обласному центрі не ремонтувалася майже двадцять років. Ями та болото також є й на сусідній вулиці Городецькій.

Місцеві жителі неодноразово зверталися до влади із проханням полагодити автошляхи, розповів Суспільне лучанин Олег Гнатюк. Додає: стан дороги щороку погіршується. Після зими об'їхати ями стало ще важче.

Раз у рік дорогу грейдерують, але цього вистачає на місяць.

"Бажано було б зробити, людей багато, рух з тієї вулиці і всі їдуть сюди, бо там теж не має дороги. Краще раз зробити нормально дорогу і будуть всі проблеми зняті, не треба кожного року вкладати гроші", — говорить лучанин Василь.

Олег Гнатюк живе на вулиці Городецькій. Зі слів чоловіка, півтори сотні метрів у суцільних ямах.

"Це протягом пів року вже, з осені. І ми б хотіли, звичайно, щоб це змінилося. Я думаю, що кошти йдуть на утримання", — говорить місцевий житель.

Що кажуть у міськраді

На капітальний ремонт вулиці Трутовського потрібно майже 2,5 мільйона гривень. Фінансування – обмежене, тому асфальтобетонного покриття на цих вулицях не буде, розповів Суспільному керівник департаменту житлово-комунального підприємства Микола Осіюк.

Зі слів посадовця ямковий ремонт дороги на вулиці Городецькій комунальники запланували провести у квітні цього року. На ці роботи планують витратити до 600 тисяч гривень.

"Там негативна ситуація. Є проблема, я особисто виїжджав, дивився. Щоб були нормальні погодні умови, треба їх робити гарячим асфальтобетоном. Тому що це дороговартісний ремонт, при виконанні холодним асфальтом", — додав Микола Осіюк.

На належне утримання вулично-шляхової мережі у міському бюджеті на цей рік передбачили майже 60 мільйонів гривень. Це менше, ніж торік, сказав керівник департаменту житлово-комунального підприємства.

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Теги: дорога, ремонт, Луцьк
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