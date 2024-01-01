Суд звільнив від покарання військову з Волині, яка півтора року не з'являлась на службі

Суд звільнив від покарання військову з Волині, яка півтора року не з'являлась на службі
Володимир-Волинський міський суд виніс вирок солдатці ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Жінка стверджує, що не з’являлась на службі понад півтора року через конфлікт із керівником. За це їй призначили рік іспитового терміну.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду від 20 березня, обвинувачена Ольга М. під час проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, без поважних причин припинила виходити на роботу та виконувати свої службові обов’язки з 2 грудня 2021 року по 10 серпня 2023 року.

Військовослужбовиця свою вину визнала й просила суворо не карати. Пояснила, що не з’являлася у військову частину через конфлікт із керівником.

Суддя Ірина Кусік визнала Ольгу М. винною за ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, вчинені в умовах особливого періоду) й призначила покарання у вигляді року іспитового терміну.





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Теги: суд, покарання, ухилянт
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