Митрополит Запорізький УПЦ МП Лука піддав анафемі «привносящим новшества календарние»

Очільник Запорізької єпархії УПЦ МП24 березня у день Торжества православ'я оголосив анафему тим, хто вводить календарні нововведення за диявольським навіюванням.Про це повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ МП.Свою промову архиєрей Московського Патріахату Лука виголосив у Свято-Покровському собору Запоріжжя:«Сьогодні також виголошується анафема тим, хто вчинив тяжкі гріхи перед Православною Церквою та її навчаннями, тим, хто заражений єретичними помилками. Всім тим, хто був відлучений від Церкви".Далі митрополит Лука конкретизував, кому адресується анафема:“Привносящим новшества календарные, по дьявольскому внушению вводимые, не следующим обычаям Святыя Церкве и указаниям семи святых Вселенских Соборов, яже о Святей Пасхе и месяцеслове добре законоположили нам следовати, а желающим иному следовати, с безбожными астрономами противодействовати всем определениям святых Соборов и ищущим их изменити и ослабити, возводя хулу на Духа Святаго, добровольно облекшимся в клятву, яко в ризу, ким бы они ни были, аще бы ангел с небесе, анафема.Вселукaвому сборищу, безбожному делу предавшихся и раскол в Церкви Православной учинивших, хулящим Матерь-Церковь и разрушения Ея чающих и всем их последователем, анафема”.Після цих слів митрополит УПЦ МП пояснив, що означає анафема."Тільки не варто думати, що слово «анатема» означає прокляття і, вимовляючи його під час богослужіння, ми тим самим закликаємо прокляття на голову відлучених. Це не так. Анафема – це попередження про небезпеку, яка чатує на душу людини, яка піддалася розколу, спокусі та спокусам диявольським. Це свідчення того, що людина відпала від Церкви, яка як чадолюбна мати не хоче нікому смерті, а навпаки, хоче вберегти, попередити", - наголосив архиєрей.