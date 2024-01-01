Квартира, будинок та 1,5 млн зарплата: що в декларації заступника прокурора Волині

Квартира, будинок та 1,5 млн зарплата: що в декларації заступника прокурора Волині
Заступник прокурора Волинської області Олександр Бабенков оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Що він та його родина задекларували – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV».

У декларації за 2022 він вказав земельну ділянку на 1000 м кв. у селі Вереси на Житомирщині, яку він отримав у власність ще 2011 року. Також у тому ж селі на Житомирщині Бабенков згадує недобудований будинок на 207,7 м кВ. Ймовірно будівництво відбувається на вищезгаданій ділянці. А у Ковелі разом з дружиною Оленою та двома синами Бабенков володіє квартирою на 79,2 м кв. Право на цю квартиру він набув у 2018 році.

Окрім цього, з 2020 року дружина заступника головного прокурора Бабенкові стала власницею 1501 м кв. землі у селі Колодяжне на Волині. Їздить прокурор на Volkswagen 2012 року за 490 тис. гривень, а його дружина є власницею Peugeot 2017 року за 592 тис. гривень.

За 2022 рік Олександр Бабенков задекларував майже 1,5 мільйона гривень заробітної платні. А дружина Бабенкова Олена отримала 45 760 грн соціальних виплат та понад 4 тис. грн профспілкових виплат. Готівкою прокурор Бабенков зберігав 35 тис. доларів. А на банківському рахунку заступника було 153 тис. гривень, а ось у дружини на рахунку всього 190 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: декларація, Олександр Бабенков
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках, - Василь Малюк
Сьогодні, 22:07
Квартира, будинок та 1,5 млн зарплата: що в декларації заступника прокурора Волині
Сьогодні, 21:46
Професор луцького університету, якого поліція спіймала на п’яному водінні, уникнув покарання
Сьогодні, 21:16
Волинянина без ключиці засудили за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 20:45
Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення, - Міноборони
Сьогодні, 20:25
Схожі новини
Майже два мільйони зарплати: що у декларації прокурора Волині Майже два мільйони зарплати: що у декларації прокурора Волині
19 березень, 21:46
Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація
29 січень, 18:07
Зеленський оприлюднив декларації за 2021 і 2022 роки Зеленський оприлюднив декларації за 2021 і 2022 роки
28 січень, 20:30
Майже 2 мільйони зарплати та жодної нерухомості: що у декларації прокурора Волині за 2022 рік Майже 2 мільйони зарплати та жодної нерухомості: що у декларації прокурора Волині за 2022 рік
28 січень, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках, - Василь Малюк
Сьогодні, 22:07
 0
Квартира, будинок та 1,5 млн зарплата: що в декларації заступника прокурора Волині
Сьогодні, 21:46
 0
Професор луцького університету, якого поліція спіймала на п’яному водінні, уникнув покарання
Сьогодні, 21:16
 0
Волинянина без ключиці засудили за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 20:45
 0
Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення, - Міноборони
Сьогодні, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8