Квартира, будинок та 1,5 млн зарплата: що в декларації заступника прокурора Волині

Олександр Бабенков оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Що він та його родина задекларували – дізнавалися журналісти телеканалу



У декларації за 2022 він вказав земельну ділянку на 1000 м кв. у селі Вереси на Житомирщині, яку він отримав у власність ще 2011 року. Також у тому ж селі на Житомирщині Бабенков згадує недобудований будинок на 207,7 м кВ. Ймовірно будівництво відбувається на вищезгаданій ділянці. А у Ковелі разом з дружиною Оленою та двома синами Бабенков володіє квартирою на 79,2 м кв. Право на цю квартиру він набув у 2018 році.



Окрім цього, з 2020 року дружина заступника головного прокурора Бабенкові стала власницею 1501 м кв. землі у селі Колодяжне на Волині. Їздить прокурор на Volkswagen 2012 року за 490 тис. гривень, а його дружина є власницею Peugeot 2017 року за 592 тис. гривень.



За 2022 рік Олександр Бабенков задекларував майже 1,5 мільйона гривень заробітної платні. А дружина Бабенкова Олена отримала 45 760 грн соціальних виплат та понад 4 тис. грн профспілкових виплат. Готівкою прокурор Бабенков зберігав 35 тис. доларів. А на банківському рахунку заступника було 153 тис. гривень, а ось у дружини на рахунку всього 190 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник прокурора Волинської областіоприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Що він та його родина задекларували – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV» У декларації за 2022 він вказав земельну ділянку на 1000 м кв. у селі Вереси на Житомирщині, яку він отримав у власність ще 2011 року. Також у тому ж селі на Житомирщині Бабенков згадує недобудований будинок на 207,7 м кВ. Ймовірно будівництво відбувається на вищезгаданій ділянці. А у Ковелі разом з дружиноюта двома синами Бабенков володіє квартирою на 79,2 м кв. Право на цю квартиру він набув у 2018 році.Окрім цього, з 2020 року дружина заступника головного прокурора Бабенкові стала власницею 1501 м кв. землі у селі Колодяжне на Волині. Їздить прокурор на Volkswagen 2012 року за 490 тис. гривень, а його дружина є власницею Peugeot 2017 року за 592 тис. гривень.За 2022 рік Олександр Бабенков задекларував майже 1,5 мільйона гривень заробітної платні. А дружина Бабенкова Олена отримала 45 760 грн соціальних виплат та понад 4 тис. грн профспілкових виплат. Готівкою прокурор Бабенков зберігав 35 тис. доларів. А на банківському рахунку заступника було 153 тис. гривень, а ось у дружини на рахунку всього 190 гривень.

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