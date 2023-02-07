СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках, - Василь Малюк
Сьогодні, 22:07
З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України значно посилила напрям контррозвідки, щоб переграти російські спецслужби.
Про це Голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу «ICTV» в ефірі марафону «Єдині новини», передає пресцентр СБУ.
«Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни», - зазначив Василь Малюк.
Лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.
Василь Малюк наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ – це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів.
Значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігр, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.
Василь Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи «Patriot» за завданням фсб рф. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.
Також Василь Малюк розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.
Очільник СБУ підкреслив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.
Військове командування Сил оборони також із розумінням ставиться до контррозвідувальної роботи СБУ, щоб запобігти появі в армії потенційних «кротів» і витоку розвідінформації.
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Про це Голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу «ICTV» в ефірі марафону «Єдині новини», передає пресцентр СБУ.
«Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни», - зазначив Василь Малюк.
Лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.
Василь Малюк наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ – це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів.
Значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігр, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.
Василь Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи «Patriot» за завданням фсб рф. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.
Також Василь Малюк розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.
Очільник СБУ підкреслив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.
Військове командування Сил оборони також із розумінням ставиться до контррозвідувальної роботи СБУ, щоб запобігти появі в армії потенційних «кротів» і витоку розвідінформації.
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