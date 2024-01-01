26 березня на Волині: гортаючи календар

26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.

У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія, Лариса. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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