26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.
У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія, Лариса. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
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У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія, Лариса. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
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