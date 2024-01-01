Курс валют у Луцьку на 26 березня

Курс валют у Луцьку на 26 березня
26 березня готівковий курс долара становить 39.00, продають його за 39.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.70, а продають за 43.05.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.98.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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