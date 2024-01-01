Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа

Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа
У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в кухні багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні, 26 березня, о 10:17. На сполох забив 20-річний мешканець однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Гнідавській у Луцьку: у кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горів диван, через високу температуру поплавилась натяжна стеля.

За викликом до місця події спрямували працівників чергової варти 2 державної пожежно-рятувальної частини. О 10:27 вони приборкали горіння й завадили поширенню полум'я на суміжні кімнати.

Потерпілих та жертв немає.
Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа

За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання в електророзетці, упритул до якої стояв диван.
Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа

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Теги: Луцьк, пожежа, диван
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