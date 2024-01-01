Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа
Сьогодні, 12:30
У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в кухні багатоквартирного житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні, 26 березня, о 10:17. На сполох забив 20-річний мешканець однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Гнідавській у Луцьку: у кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горів диван, через високу температуру поплавилась натяжна стеля.
За викликом до місця події спрямували працівників чергової варти 2 державної пожежно-рятувальної частини. О 10:27 вони приборкали горіння й завадили поширенню полум'я на суміжні кімнати.
Потерпілих та жертв немає.
За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання в електророзетці, упритул до якої стояв диван.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні, 26 березня, о 10:17. На сполох забив 20-річний мешканець однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Гнідавській у Луцьку: у кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горів диван, через високу температуру поплавилась натяжна стеля.
За викликом до місця події спрямували працівників чергової варти 2 державної пожежно-рятувальної частини. О 10:27 вони приборкали горіння й завадили поширенню полум'я на суміжні кімнати.
Потерпілих та жертв немає.
За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання в електророзетці, упритул до якої стояв диван.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Щоночі було дуже страшно лягати спати»: на Рівненщину прибув перший евакуаційний потяг з Донеччини
Сьогодні, 13:00
Корабель зніс міст у США: моторошні кадри
Сьогодні, 12:47
Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа
Сьогодні, 12:30