Загорівся диван: у Луцьку через замикання в електророзетці у квартирі спалахнула пожежа

У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в кухні багатоквартирного житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні, 26 березня, о 10:17. На сполох забив 20-річний мешканець однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Гнідавській у Луцьку: у кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горів диван, через високу температуру поплавилась натяжна стеля.За викликом до місця події спрямували працівників чергової варти 2 державної пожежно-рятувальної частини. О 10:27 вони приборкали горіння й завадили поширенню полум'я на суміжні кімнати.Потерпілих та жертв немає.За попередніми даними, пожежа трапилася через коротке замикання в електророзетці, упритул до якої стояв диван.