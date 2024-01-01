Сирський допоміг Малюку зловити шпигуна з Волині

Сирський допоміг Малюку зловити шпигуна з Волині
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" діяв російський агент із Волині, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, тоді він очолював з'єднання.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Liga.net.

За його словами, СБУ та Сирський разом "вели" агента росіян, який служив у "Хортиці" – воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця.

Він зазначив, що було зрозуміло — агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну.

Малюк заявив, що його вдалося виявити й затримати, зрадник мав звання підполковника.

Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії та працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.

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Теги: зрадники, СБУ
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