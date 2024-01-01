Сирський допоміг Малюку зловити шпигуна з Волині

Василь Малюк заявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" діяв російський агент із Волині, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, тоді він очолював з'єднання.



Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує



За його словами, СБУ та Сирський разом "вели" агента росіян, який служив у "Хортиці" – воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця.



Він зазначив, що було зрозуміло — агент передавав окупантам всю інформацію від розвідки з різних потоків, зокрема й секретну.



Малюк заявив, що його вдалося виявити й затримати, зрадник мав звання підполковника.



Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії та працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова СБУзаявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" діяв російський агент із Волині, якого допоміг затримати нинішній головнокомандувач Збройних Сил України, тоді він очолював з'єднання.Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Liga.net За його словами, СБУ та Сирський разом "вели" агента росіян, який служив у "Хортиці" – воєначальник допомагав спецслужбі з документуванням злочинця.Він зазначив, що було зрозуміло — агентвід розвідки з різних потоків, зокрема й секретну.Малюк заявив, що його вдалося виявити й затримати, зрадник мав звання підполковника.Генерал сказав, що був здивований, коли дізнався, що затриманий відмовився від зарплати Федеральної служби безпеки Росії та працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.

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