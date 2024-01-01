Волинянину за вбивство рідної бабусі загрожує 15 років тюрми

На Волині слідчі поліції оголосили підозру зловмиснику, який жорстоко розправився з пенсіонеркою.Жорстокий злочин скоїв 27-річний внук волинянки. Йому вже оголосили про підозру в умисному вбивстві, суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід, інформує сектор комунікації ГУНП Волині.Учора вранці до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Стуса у Нововолинську між сміттєвими бакамии.Правоохоронці– це 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження. Згідно висновків судмедексперта смерть настала через травму голови, яка була спричинена тупим предметом.Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України й розпочали пошуки вбивці.Після проведення ряду невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину, який проживав разом з нею. У суботу, 23 березня, на ґрунті особистої неприязні він накинувся на жінку та завдав їй смертельних поранень. Тіло жінки він виніс до смітників, де його і виявили через два дні, а сам зник з помешкання та переховувався.Вже за декілька годин після реєстрації злочину поліцейські затримали його. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру, слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.Досудове розслідування у справі триває. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.