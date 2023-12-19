Фонд держмайна вирішив продати завод на Волині
Сьогодні, 17:09
Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Нововолинський ремонтно-механічний завод».
Про це у фейсбуці повідомила Волинська ОВА.
«Це – свіжа пропозиція від Фонду, яка може виявитися ідеальним об’єктом для старту нового бізнесу або релокації діючого. Адже інвестор отримує доступ до готового виробничого середовища», – зазначив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль.
Основна діяльність заводу – виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва, а також ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
Майновий комплекс включає 32 будівлі та споруди загальною площею майже 9,3 тисячі квадратних метрів. Об’єкти розташовані у місті Нововолинськ та селищі Шацьк. Крім того, до комплексу входять земельні ділянки площею майже 3,9 гектара, а також 4 транспортні засоби та спецтехніка.
Стартова вартість – 51,08 мільйонів гривень (без урахування ПДВ).
Також новий власник буде зобов’язаний протягом шести місяців забезпечити погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності. Ще одна основна умова аукціону – не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства.
Аукціон відбудеться онлайн 16 квітня в системі Прозорро.Продажі. Прийом заявок триває до 15 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Волинська ОВА.
«Це – свіжа пропозиція від Фонду, яка може виявитися ідеальним об’єктом для старту нового бізнесу або релокації діючого. Адже інвестор отримує доступ до готового виробничого середовища», – зазначив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль.
Основна діяльність заводу – виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва, а також ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
Майновий комплекс включає 32 будівлі та споруди загальною площею майже 9,3 тисячі квадратних метрів. Об’єкти розташовані у місті Нововолинськ та селищі Шацьк. Крім того, до комплексу входять земельні ділянки площею майже 3,9 гектара, а також 4 транспортні засоби та спецтехніка.
Стартова вартість – 51,08 мільйонів гривень (без урахування ПДВ).
Також новий власник буде зобов’язаний протягом шести місяців забезпечити погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності. Ще одна основна умова аукціону – не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства.
Аукціон відбудеться онлайн 16 квітня в системі Прозорро.Продажі. Прийом заявок триває до 15 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ухилянту з Волині суд замінив умовний термін на обмеження волі
Сьогодні, 17:31
Фонд держмайна вирішив продати завод на Волині
Сьогодні, 17:09
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Міщука
Сьогодні, 16:31