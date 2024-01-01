Ухилянту з Волині суд замінив умовний термін на обмеження волі

мобілізації на військову службу.



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Волинський апеляційний суд скасував вирок Любомльського районного суду, яким уродженця села Скиби Ковельського району за ухилення від призову за мобілізацією в листопаді 2023-го звільнили від трьох років за ґратами під дворічний іспитовий строк.



Як сказано у вироку апеляційного суду від 21 березня 2024-го, попередня міра покарання була надмірно м'якою, тому обрали нову.



Волинянин перебував на обліку як військовозобов'язаний. Його визнали придатним до проходження військової служби. 1 травня 2023 року у присутності свідків він відмовився отримувати повістку про призов під час мобілізації.



Чоловіка усно повідомили про те, що 2 травня він має прибути в пункт збору для відправки у військову частину для проходження служби. Цього дня чоловік у пункт збору не з'явився. Правових підстав не отриманні відстрочки волинянин не мав.



З вироком Любомльського райсуду прокурор не погодився та подав апеляційну скаргу. На думку прокурора, суд першої інстанції обрав надмірно м'яку міру покарання. Волинський апеляційний суд оголосив новий вирок для волинянина, а саме: один рік обмеження волі.



Довідково:



Обмеження волі — це тримання засудженого в установі відкритого типу. Засуджені можуть користування власним одягом, телефоном, грошима, мають необмежений доступ до спілкування з рідними при дотриманні певних умов можливий дозвіл на виїзд за межі виправного центру. Повної ізоляції від суспільства не відбувається.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець волинського села Скиби отримав нове покарання за ухилення відПро це пише Суспільне Волинський апеляційний суд скасував вирок Любомльського районного суду, яким уродженця села Скиби Ковельського району за ухилення від призову за мобілізацією в листопаді 2023-го звільнили від трьох років за ґратами під дворічний іспитовий строк.Як сказано у вироку апеляційного суду від 21 березня 2024-го, попередня міра покарання була надмірно м'якою, тому обрали нову.Волинянин перебував на обліку як військовозобов'язаний. Його визнали придатним до проходження військової служби. 1 травня 2023 року у присутності свідків він відмовився отримувати повістку про призов під час мобілізації.Чоловіка усно повідомили про те, що 2 травня він має прибути в пункт збору для відправки у військову частину для проходження служби. Цього дня чоловік у пункт збору не з'явився. Правових підстав не отриманні відстрочки волинянин не мав.З вироком Любомльського райсуду прокурор не погодився та подав апеляційну скаргу. На думку прокурора, суд першої інстанції обрав надмірно м'яку міру покарання. Волинський апеляційний суд оголосив новий вирок для волинянина, а саме: один рік обмеження волі.

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