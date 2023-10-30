Услід за Луцьком вимкнути опалення вирішили і в Ковелі

У Ковелі на Волині вже в п’ятницю, 29 березня, завершать опалювальний сезон.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаВпродовж найближчого тижня очікується значне потепління, середньодобова температура повітря не опускатиметься нижче +8 °С. З огляду на прогноз синоптиків, зранку 29 березня КП «Ковельтепло» припинить подачу теплоносія до житлових та адміністративних будівель.«Дострокове завершення опалювального сезону – це можливість для міста зекономити енергоносії та природній газ, а для споживачів – кошти за опалення.Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах», - переконує градоначальник.Нагадаємо, цього четверга, 28 березня, в обласному центрі Волині