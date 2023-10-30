Услід за Луцьком вимкнути опалення вирішили і в Ковелі
Сьогодні, 18:19
У Ковелі на Волині вже в п’ятницю, 29 березня, завершать опалювальний сезон.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Впродовж найближчого тижня очікується значне потепління, середньодобова температура повітря не опускатиметься нижче +8 °С. З огляду на прогноз синоптиків, зранку 29 березня КП «Ковельтепло» припинить подачу теплоносія до житлових та адміністративних будівель.
«Дострокове завершення опалювального сезону – це можливість для міста зекономити енергоносії та природній газ, а для споживачів – кошти за опалення.Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах», - переконує градоначальник.
Нагадаємо, цього четверга, 28 березня, в обласному центрі Волині припиняють опалювальний сезон.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Впродовж найближчого тижня очікується значне потепління, середньодобова температура повітря не опускатиметься нижче +8 °С. З огляду на прогноз синоптиків, зранку 29 березня КП «Ковельтепло» припинить подачу теплоносія до житлових та адміністративних будівель.
«Дострокове завершення опалювального сезону – це можливість для міста зекономити енергоносії та природній газ, а для споживачів – кошти за опалення.Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах», - переконує градоначальник.
Нагадаємо, цього четверга, 28 березня, в обласному центрі Волині припиняють опалювальний сезон.
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