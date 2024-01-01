На Волині судять шахрая, який видурював гроші на «лікування військових»

Волинянин, який«на лікування військових», постав перед судом за шахрайства.Про це було повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 33-річним жителем села Литовеж Володимирського району шахрайств (ч.2 ст. 190 КК України).За даними слідства, раніше судимий, у тому числі за шахрайство, волинянин, упродовж грудня 2022 – липня 2023 року створював у соціальній мережі «Facebook» фіктивні сторінки та розміщував на них оголошення про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворих військовослужбовців.При цьому ошуканець використовував реальні фото воїнів.Довірливі громадяни з усієї України і не тільки скидали кошти на вказаний ним банківський рахунок.Правоохоронці встановили більше сотні епізодів злочинної діяльності громадянина.Далі – слово за судом.Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.