На Волині судять шахрая, який видурював гроші на «лікування військових»
Сьогодні, 17:55
Волинянин, який збирав гроші «на лікування військових», постав перед судом за шахрайства.
Про це було повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 33-річним жителем села Литовеж Володимирського району шахрайств (ч.2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, раніше судимий, у тому числі за шахрайство, волинянин, упродовж грудня 2022 – липня 2023 року створював у соціальній мережі «Facebook» фіктивні сторінки та розміщував на них оголошення про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворих військовослужбовців.
При цьому ошуканець використовував реальні фото воїнів.
Довірливі громадяни з усієї України і не тільки скидали кошти на вказаний ним банківський рахунок.
Правоохоронці встановили більше сотні епізодів злочинної діяльності громадянина.
Далі – слово за судом.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
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Про це було повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 33-річним жителем села Литовеж Володимирського району шахрайств (ч.2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, раніше судимий, у тому числі за шахрайство, волинянин, упродовж грудня 2022 – липня 2023 року створював у соціальній мережі «Facebook» фіктивні сторінки та розміщував на них оголошення про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворих військовослужбовців.
При цьому ошуканець використовував реальні фото воїнів.
Довірливі громадяни з усієї України і не тільки скидали кошти на вказаний ним банківський рахунок.
Правоохоронці встановили більше сотні епізодів злочинної діяльності громадянина.
Далі – слово за судом.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
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