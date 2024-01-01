Від коронавірусу у Луцьку помер дідусь

Унаслідок коронавірусної інфекції в обласному центрі Волині обірвалося життя 80-річного місцевого жителя.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині протягом тижня, з них - 44 випадки COVID-19. Захворюваність на ГРВІ на 5,5 % знизилась в порівнянні з минулим тижнем, проте захворюваність на COVID-19 зросла на 50%. Як і попереднього тижня, близько 66% від усіх захворілих становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 93 особи, 11 з них – з COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих, 45 осіб – діти (55%).Показник захворюваності за даний період на 5% нижче епідемічного порогу та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер 80-річний мешканець Луцька. Чоловік мав супутні хронічні захворюванням та тільки одне щеплення проти COVID-19.