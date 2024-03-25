Віталій Кличко: путін використає теракт в «Крокусі», щоб згубити ще більше життів

Віталій Кличко: путін використає теракт в «Крокусі», щоб згубити ще більше життів
Десятки тисяч українців понад два роки гинуть від терористів-росіян. У громадян сусідньої країни в голові спокійно співіснують дві взаємовбивчі тези: «тероризм ІДІЛу проти росіян – це погано, але російський тероризм поти українців – це добре». Сьогодні терорист №1 намагається отримати співчуття цивілізованого світу. Нелюд просить людяності. Хоча різниця між діями терористів в «Крокусі» і діями росіян в Україні лише у масштабах: росія вбиває більше. Зло – однакове.

Про це наголосив мер Києва Віталій Кличко в авторській колонці на УП.

"Путін використає теракт у «Крокусі», щоб згубити ще більше життів. Ми живемо поруч з навіженим сусідом, з маніакальним розладом під назвою "Київ за 3 дні". Поки терорист живий, він не полишить наміру захопити Україну. Тому тема фортифікаційних укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога, – сьогодні пріоритет", - зазначає він.

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Теги: Кличко
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