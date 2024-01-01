Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура в Луцьку вночі 1-3° тепла, вдень 13-15° тепла.
По області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура в Луцьку вночі 1-3° тепла, вдень 13-15° тепла.
По області вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 березня
Сьогодні, 20:00
Від коронавірусу у Луцьку помер дідусь
Сьогодні, 18:43