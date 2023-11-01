Повертаючись додому у відпустку помер воїн з Волині Сергій Матвіюк
Сьогодні, 20:52
Ще одна родина з Волині не дочекалася свого Героя додому живим та здоровим. Страшна звістка прийшла у Ратнівську громаду.
Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради.
26 березня, повертаючись додому у відпустку, раптово на автостанції міста Ковель помер рядовий Матвіюк Сергій Михайлович, житель села Замшани.
Після юридичних процедур в Ратнівському морзі тіло до с. Замшани буде їхати сьогодні, 26 березня, о 21:30-22:00.
"Просимо жителів селища Ратне вийти і провести траурний кортеж. Стежте за оновленням інформації", - написали у повідомленні на сторінці селищної ради.
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Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради.
26 березня, повертаючись додому у відпустку, раптово на автостанції міста Ковель помер рядовий Матвіюк Сергій Михайлович, житель села Замшани.
Після юридичних процедур в Ратнівському морзі тіло до с. Замшани буде їхати сьогодні, 26 березня, о 21:30-22:00.
"Просимо жителів селища Ратне вийти і провести траурний кортеж. Стежте за оновленням інформації", - написали у повідомленні на сторінці селищної ради.
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