Повертаючись додому у відпустку помер воїн з Волині Сергій Матвіюк

Повертаючись додому у відпустку помер воїн з Волині Сергій Матвіюк
Ще одна родина з Волині не дочекалася свого Героя додому живим та здоровим. Страшна звістка прийшла у Ратнівську громаду.

Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради.

26 березня, повертаючись додому у відпустку, раптово на автостанції міста Ковель помер рядовий Матвіюк Сергій Михайлович, житель села Замшани.

Після юридичних процедур в Ратнівському морзі тіло до с. Замшани буде їхати сьогодні, 26 березня, о 21:30-22:00.

"Просимо жителів селища Ратне вийти і провести траурний кортеж. Стежте за оновленням інформації", - написали у повідомленні на сторінці селищної ради.

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Теги: Волинь, Ковель, Ратне, Замшани, смерть
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