Одеські контрафактники «проспонсорували» сигарети для ЗСУ на 7 мільйонів

Вилучені працівниками Бюро економічної безпеки сигарети вартістю 7 мільйонів гривень передадуть Збройним силам України.Про це у телеграмі повідомило БЕБ.Детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру трьом членам організованої злочинної групи за незаконне виготовлення, зберігання та продаж тютюнових виробів. Справу скеровано до суду,та готівку передадуть Збройним силам України.По ланцюгу від продавця до постачальника детективи БЕБ викрили підпільний цех з виготовлення сигарет на території дачного кооперативу в Одеській області.Промислове обладнання мало потужності для виготовлення та пакування 5 000 сигарет за годину.Збут контрафакту відбувався на Львівщині та по всій території України під виглядом сигарет відомої торгової марки.За результатами обшуків детективи БЕБ конфіскували у власність держави 280 тис. пачок тютюнових виробів, промислову лінію для виробництва сигарет, пакувальну машину тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 21 млн грн.Надалі вилучені сигарети та кошти, отримані від реалізації обладнання, було вирішено передати на потреби ЗСУ. Також фігуранти справи добровільно внесли 150 тис. грн на рахунок ЗСУ.