На блокпосту в Луцьку вилучили контрафактне куриво
Сьогодні, 17:17
Поліцейські, які несуть службу на блокпості у Луцьку, зупинили автомобіль із контрафактним крамом.
Про це телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Під час поверхневої перевірки у транспортному засобі інспектори виявили ящики, заповнені пачками цигарок. Керманич не надав відповідних документів на цей товар, а самі сигарети не мали марок акцизного податку.
Оскільки тютюнові вироби мали ознаки підробки, поліцейські викликали СОГ Луцького РУП, а також забезпечували охорону місця події.
Відомо, що безакцизні товари було вилучено, а на водія складено адмінматеріал за ч. 1 ст. 164-5 (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Під час поверхневої перевірки у транспортному засобі інспектори виявили ящики, заповнені пачками цигарок. Керманич не надав відповідних документів на цей товар, а самі сигарети не мали марок акцизного податку.
Оскільки тютюнові вироби мали ознаки підробки, поліцейські викликали СОГ Луцького РУП, а також забезпечували охорону місця події.
Відомо, що безакцизні товари було вилучено, а на водія складено адмінматеріал за ч. 1 ст. 164-5 (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Жінки просять фермерів не ганьбити Польщу на весь світ
Сьогодні, 17:44
ТОП-5 переваг Мірамістину перед аналогами*
Сьогодні, 17:28
На блокпосту в Луцьку вилучили контрафактне куриво
Сьогодні, 17:17
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го
Сьогодні, 16:55
Зеленський: сьогодні на кордоні з Польщею буде група міністрів
Сьогодні, 16:35