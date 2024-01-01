На блокпосту в Луцьку вилучили контрафактне куриво

На блокпосту в Луцьку вилучили контрафактне куриво
Поліцейські, які несуть службу на блокпості у Луцьку, зупинили автомобіль із контрафактним крамом.

Про це телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.

Під час поверхневої перевірки у транспортному засобі інспектори виявили ящики, заповнені пачками цигарок. Керманич не надав відповідних документів на цей товар, а самі сигарети не мали марок акцизного податку.
На блокпосту в Луцьку вилучили контрафактне куриво

Оскільки тютюнові вироби мали ознаки підробки, поліцейські викликали СОГ Луцького РУП, а також забезпечували охорону місця події.
На блокпосту в Луцьку вилучили контрафактне куриво

Відомо, що безакцизні товари було вилучено, а на водія складено адмінматеріал за ч. 1 ст. 164-5 (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) КУпАП.

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Теги: патрульні, Луцьк
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