«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го
Сьогодні, 16:55
Волинські рятувальники згадали похвилинно події ранку 24 лютого 2022 року.
Уривки спогадів вони опублікували на сторінці у фесбуці.
"24 лютого 2022 року 07:17
— <позивний> вийдіть на зв'язок!
— На зв'язку <позивний>! Пройшов авіаудар. Пошкоджена машина. Як зрозуміли?
— Вас зрозуміла. Відходьте"
Це уривок з обміном інформації рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька з диспетчером. Того ранку, два роки тому, два відділенні рятувальників — Андрій Малімон, Анатолій Григоришак, Володимир Михальчук, Михайло Дацюк, а також Володимир Лазарук і Василь Академицький прямували сигналом тривоги до місця обстрілу.
Рятувальники уже були практично на місці події, коли ракета влучила вдруге на територію аеродрому.
Вибухова хвиля пошкодила один з пожежних автомобілів, травми отримав Михайло Дацюк. Хоч на щастя, того дня в Луцьку обійшлося без жертв.
Нижче — уривки з діалогів.
... «Гортав стрічку новин. Побачив, як х@@ло оголосив про начала спєцапєрациї. Сказав про це хлопцям, а вони не повірили. А як почули перший вибух — все стало зрозуміло».
... «Сигналу про виїзд ще не було, а ми уже були напоготові в бойовому одязі. Чекали команду, щоб виїхати».
... «Ми прибули на місце події, там все горіло. І тут просто над нами пролетіла ракета. Спалах. Вибух. Це були секунди».
... «Ніхто не постраждав. Це головне».
... «На місці події не було страху. Може, це професійне. Адреналін зашкалює. Просто працюєш. Усвідомлення, що це війна, що ми могли загинути, прийшло пізніше, коли повернулися в підрозділ, коли нарешті роздивилися, як пошкодило нашу машину».
... «Мій мобільний був у підрозділі. Коли повернувся, там більше пів сотні викликів. Першій подзвонив мамі. Заспокоїв. Мама — то святе».
Події ранку 24 лютого 2022 року рятувальники згадували разом із Суспільне Луцьк. Про це невдовзі у спецпроєкті.
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Уривки спогадів вони опублікували на сторінці у фесбуці.
"24 лютого 2022 року 07:17
— <позивний> вийдіть на зв'язок!
— На зв'язку <позивний>! Пройшов авіаудар. Пошкоджена машина. Як зрозуміли?
— Вас зрозуміла. Відходьте"
Це уривок з обміном інформації рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька з диспетчером. Того ранку, два роки тому, два відділенні рятувальників — Андрій Малімон, Анатолій Григоришак, Володимир Михальчук, Михайло Дацюк, а також Володимир Лазарук і Василь Академицький прямували сигналом тривоги до місця обстрілу.
Рятувальники уже були практично на місці події, коли ракета влучила вдруге на територію аеродрому.
Вибухова хвиля пошкодила один з пожежних автомобілів, травми отримав Михайло Дацюк. Хоч на щастя, того дня в Луцьку обійшлося без жертв.
Нижче — уривки з діалогів.
... «Гортав стрічку новин. Побачив, як х@@ло оголосив про начала спєцапєрациї. Сказав про це хлопцям, а вони не повірили. А як почули перший вибух — все стало зрозуміло».
... «Сигналу про виїзд ще не було, а ми уже були напоготові в бойовому одязі. Чекали команду, щоб виїхати».
... «Ми прибули на місце події, там все горіло. І тут просто над нами пролетіла ракета. Спалах. Вибух. Це були секунди».
... «Ніхто не постраждав. Це головне».
... «На місці події не було страху. Може, це професійне. Адреналін зашкалює. Просто працюєш. Усвідомлення, що це війна, що ми могли загинути, прийшло пізніше, коли повернулися в підрозділ, коли нарешті роздивилися, як пошкодило нашу машину».
... «Мій мобільний був у підрозділі. Коли повернувся, там більше пів сотні викликів. Першій подзвонив мамі. Заспокоїв. Мама — то святе».
Події ранку 24 лютого 2022 року рятувальники згадували разом із Суспільне Луцьк. Про це невдовзі у спецпроєкті.
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