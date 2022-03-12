«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

Волинські рятувальники згадали похвилинно події ранку 24 лютого 2022 року.Уривки спогадів вони опублікували на сторінці у фесбуці.Це уривок з обміном інформації рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька з диспетчером. Того ранку, два роки тому, два відділенні рятувальників —, а такожпрямували сигналом тривоги до місця обстрілу.Рятувальники уже були практично на місці події, коли ракета влучила вдруге на територію аеродрому.Вибухова хвиля пошкодила один з пожежних автомобілів, травми отримав Михайло Дацюк. Хоч на щастя, того дня в Луцьку обійшлося без жертв....Події ранку 24 лютого 2022 року рятувальники згадували разом із Суспільне Луцьк. Про це невдовзі у спецпроєкті.