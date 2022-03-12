«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го
Волинські рятувальники згадали похвилинно події ранку 24 лютого 2022 року.

Уривки спогадів вони опублікували на сторінці у фесбуці.

"24 лютого 2022 року 07:17

— <позивний> вийдіть на зв'язок!

— На зв'язку <позивний>! Пройшов авіаудар. Пошкоджена машина. Як зрозуміли?

— Вас зрозуміла. Відходьте"

Це уривок з обміном інформації рятувальників 25 ДПРЧ м. Луцька з диспетчером. Того ранку, два роки тому, два відділенні рятувальників — Андрій Малімон, Анатолій Григоришак, Володимир Михальчук, Михайло Дацюк, а також Володимир Лазарук і Василь Академицький прямували сигналом тривоги до місця обстрілу.
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

Рятувальники уже були практично на місці події, коли ракета влучила вдруге на територію аеродрому.

Вибухова хвиля пошкодила один з пожежних автомобілів, травми отримав Михайло Дацюк. Хоч на щастя, того дня в Луцьку обійшлося без жертв.
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

Нижче — уривки з діалогів.

... «Гортав стрічку новин. Побачив, як х@@ло оголосив про начала спєцапєрациї. Сказав про це хлопцям, а вони не повірили. А як почули перший вибух — все стало зрозуміло».

... «Сигналу про виїзд ще не було, а ми уже були напоготові в бойовому одязі. Чекали команду, щоб виїхати».

... «Ми прибули на місце події, там все горіло. І тут просто над нами пролетіла ракета. Спалах. Вибух. Це були секунди».

... «Ніхто не постраждав. Це головне».
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

... «На місці події не було страху. Може, це професійне. Адреналін зашкалює. Просто працюєш. Усвідомлення, що це війна, що ми могли загинути, прийшло пізніше, коли повернулися в підрозділ, коли нарешті роздивилися, як пошкодило нашу машину».

... «Мій мобільний був у підрозділі. Коли повернувся, там більше пів сотні викликів. Першій подзвонив мамі. Заспокоїв. Мама — то святе».
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

Події ранку 24 лютого 2022 року рятувальники згадували разом із Суспільне Луцьк. Про це невдовзі у спецпроєкті.
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го
«Над нами пролетіла ракета. Вибух. Це були секунди»: спогади луцьких рятувальників про 24 лютого 2022-го

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Теги: Волинь, Луцьк, аеродром, вибухи
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