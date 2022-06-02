Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 квітня
Сьогодні, 14:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Про це інформує ТСН.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 13 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 14 квітня, очікується підвищення активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі.
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Про це інформує ТСН.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 13 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 14 квітня, очікується підвищення активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі.
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