Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 квітня





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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.



У суботу, 13 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 14 квітня, очікується підвищення активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Про це інформує ТСН Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У суботу, 13 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 14 квітня, очікується підвищення активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі.

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