Чи будуть вихідні на Великдень 2024 року

Чи будуть вихідні на Великдень 2024 року
2024 року одне з найбільших церковних свят в Україні — Великдень — припадає на 5 травня.

Воскресіння Христове завжди святкується у неділю, а тому українці отримують додатковий вихідний. Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, неробочий день випадає на понеділок, який йде слідом за святом, передає Вісник.

Чи будуть українці відпочивати цьогоріч, коли все ще продовжується повномасштабна війна? Слід зазначити, що під час дії воєнного стану (а він був подовжений президентом України Володимиром Зеленським від 14 лютого до 13 травня 2024 року) додаткові вихідні дні скасовуються.

Тобто, більшість українців у понеділок, 6 травня, вийдуть на роботу. Втім, роботодавці можуть давати співробітникам дати відпочинку на свій розсуд. Тому тут все залежить від конкретної компанії.

З Великоднем пов'язують чимало інших свят, святкування яких розраховується в залежності від дати Воскресіння Христового. Зокрема, Вознесіння, День святого Духа і Трійця (або Зелені свята). З них всіх офіційний вихідний випадає лише на останнє свято.

2024 року Трійцю українці будуть святкувати у неділю, 23 червня. Тобто, в понеділок, 24 червня, в українців повинен бути додатковий вихідний. Чи буде він — наразі невідомо. Адже все залежить від того, чи буде воєнний стан знову подовжено.

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Теги: великдень, вихідні
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